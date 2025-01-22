Министерство региональной безопасности Вологодской области получит дополнительные полномочия

С 20 января 2025 года министерству региональной безопасности Вологодской области будут переданы отдельные полномочия департамента организационного обеспечения деятельности губернатора. Проект постановления об этом опубликован на региональном портале правовой информации.

А именно – департамент передаст министерству полномочия по организационно-информационному обеспечению Ситуационного центра губернатора.

Ситуационный центр губернатора Вологодской области был создан несколько лет назад для предотвращения чрезвычайных ситуаций: лесных пожаров, наводнений, массовых ДТП, коммунальных аварий и т.д., – а также ликвидации их последствий.

В связке с Центром управления регионом Ситуационный центр круглосуточно отслеживает наличие инцидентов на Вологодчине, передаёт информацию о них из одного ведомства в другое и обеспечивает более эффективное взаимодействие ведомств между собой. В 2021 году он был признан одним из лучших в стране.

В структуру и штат министерства региональной безопасности и департамента организационного обеспечения деятельности губернатора будут внесены соответствующие изменения, а бюджетные ассигнования, полагающиеся им, перераспределят в соответствии с новыми полномочиями.