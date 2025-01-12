Соседи вологжан пожаловались Владимиру Путину на отсутствие медицины и дорог

[ Общество ]

Очередное видеообращение к президенту Владимиру Путину записали жители 19 деревень и сел, расположенных на левом берегу реки Пинега в Архангельской области. Люди заявили, что уже несколько месяцев у них нет никакой связи с «материком», и пожаловались, что в их населённых пунктах невозможно получить элементарную медпомощь из-за отсутствия дорог и переправ.

«Уже почти два месяца у нас нет сообщения с районным и областным центром. Продукты не завозятся, почтовые отправления невозможны. Те, кто работает вахтами, элементарно не могут приехать домой и выехать на работу. А самое главное - мы не можем попасть на прием в больницу. "Скорая" и неотложная помощь нам недоступны», — сообщили местные жители.

сайт президента России
 

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