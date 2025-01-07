Вологодский митрополит Савва получил новое назначение

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва (в миру Александр Евгеньевич Михеев) включён в состав Общественной палаты Вологодской области. Постановление об этом подписал губернатор Георгий Филимонов.

Одновременно из состава палаты исключён Алексей Сорокин – известный вологодский священник, который недавно принял решение покинуть областную столицу и уехать служить в Гатчинскую епархию Санкт-Петербургской митрополии.

Напомним, что митрополит Вологодский и Кирилловский Савва является также представителем регионального отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».