Вологодский митрополит Савва получил новое назначение

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Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва (в миру Александр Евгеньевич Михеев) включён в состав Общественной палаты Вологодской области. Постановление об этом подписал губернатор Георгий Филимонов.

Одновременно из состава палаты исключён Алексей Сорокин – известный вологодский священник, который недавно принял решение покинуть областную столицу и уехать служить в Гатчинскую епархию Санкт-Петербургской митрополии.

Напомним, что митрополит Вологодский и Кирилловский Савва является также представителем регионального отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

 

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