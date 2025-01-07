Глава Вологды наградил председателей, заместителей председателей и членов избирательных комиссий

Глава Вологды Юрий Сапожников подписал постановление о награждении четырёх жительниц областной столицы.

Почётными грамотами награждены:

- Жежеря Виктория Евгеньевна – заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 279;

- Плаксина Ольга Ивановна – член участковой избирательной комиссии № 305;

- Рубцова Елена Николаевна – председатель участковой избирательной комиссии № 250;

- Шиловская Татьяна Михайловна – член участковой избирательной комиссии № 358.

Как указано в документе, наград они удостоены «за активную работу и добросовестное выполнение обязанностей члена участковой избирательной комиссии по подготовке и проведению выборных кампаний 6 – 8 сентября 2024 года».