Глава Вологды наградил председателей, заместителей председателей и членов избирательных комиссий

Глава Вологды Юрий Сапожников подписал постановление о награждении четырёх жительниц областной столицы.
Почётными грамотами награждены:
- Жежеря Виктория Евгеньевна – заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 279;
- Плаксина Ольга Ивановна – член участковой избирательной комиссии № 305;
- Рубцова Елена Николаевна – председатель участковой избирательной комиссии № 250;
- Шиловская Татьяна Михайловна – член участковой избирательной комиссии № 358.
Как указано в документе, наград они удостоены «за активную работу и добросовестное выполнение обязанностей члена участковой избирательной комиссии по подготовке и проведению выборных кампаний 6 – 8 сентября 2024 года».