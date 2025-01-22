В составе правительства Вологодской области создаётся ещё одно ведомство

13 января 2025 года в структуре исполнительных органов нашего региона появится ещё одно ведомство – представительство Вологодской области в Санкт-Петербурге. Постановление об этом подписал Георгий Филимонов.

Сейчас утверждается штатное расписание представительства и готовится положение о нём.

Новое ведомство станет взаимодействовать с губернатором, правительством и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, а также с полномочным представительством президента России в Северо-Западном федеральном округе.