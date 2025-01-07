Администрация Вологды продаёт многоквартирный дом

Администрация областной столицы списала многоквартирный дом № 66 на улице Клубова, поскольку он признан аварийным и подлежит сносу.

Теперь здание площадью 395 квадратных метров будет выставлено на продажу по начальной цене 48 тысяч 640 рублей с учётом НДС. При этом покупатель за счёт собственных средств обязан:

- разобрать дом,

- убрать оставшиеся после разборки материалы и строительный мусор,

- подготовить и представить в городской департамент имущественных отношений акт обследования объекта, подтверждающий его отсутствие.

Здание будет снято с государственного кадастрового учета и исключено из состава городской казны.