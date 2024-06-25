Областные депутаты рассмотрят более 40 вопросов на завтрашней сессии Заксобрания

Больше сорока вопросов будет рассмотрено на сессии Законодательного собрания 26 июня. Среди важнейших – внесение поправок в бюджет текущего года, еще несколько инициатив носят социальную направленность.
На очередной сессии будут скорректированы параметры бюджета на текущий год. Доходная часть увеличится на 641,9 млн руб., расходная – на 12,6 млрд руб. Основные направления расходования средства – ремонт и строительство дорожной инфраструктуры, социальная поддержка граждан, повышение зарплат работников бюджетной сферы, развитие сфер образования и здравоохранения, обеспечение безопасности граждан.
Также депутаты рассмотрят вопрос о расширении налоговой льготы по транспортному налогу в отношении всех категорий инвалидов. До 25% установленного в области прожиточного минимума может быть увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка-инвалида.
Парламентарии обсудят увеличение размера единовременной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка и последующих детей со 100 до 150 тыс. руб.
Дополнительные меры соцподдержки могут быть установлены для ветеранов боевых действий. Предлагается установить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и денежную компенсацию на приобретение топлива и сжиженного газа.
Несколько вопросов повестки касаются предоставления мер соцподдержки студентам различных направлений средних и высших учебных заведений. Другим законопроектом предлагается установить дополнительную категорию педагогических работников, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тыс. руб. - молодые педагоги.
«36-я сессия Законодательного Собрания станет заключительной в текущем парламентском году. С сентября было проведено 13 сессий, включая внеочередные, грядущая сессия станет 14-й. В повестке 43 вопроса. Перед летним перерывом будут внесены поправки в бюджет области, а также принят ряд мер социальной поддержки граждан. В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушают доклад о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Вопрос демографии очень важен для нас. За шесть лет страна должна добиться устойчивого роста рождаемости – это одна из целей, озвученных президентом во время послания Федеральному Собранию. Необходимо использовать все возможности для ее достижения», - отметил председатель Законодательного собрания Андрей Луценко.