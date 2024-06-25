Областные депутаты рассмотрят более 40 вопросов на завтрашней сессии Заксобрания

Больше сорока вопросов будет рассмотрено на сессии Законодательного собрания 26 июня. Среди важнейших – внесение поправок в бюджет текущего года, еще несколько инициатив носят социальную направленность.

На очередной сессии будут скорректированы параметры бюджета на текущий год. Доходная часть увеличится на 641,9 млн руб., расходная – на 12,6 млрд руб. Основные направления расходования средства – ремонт и строительство дорожной инфраструктуры, социальная поддержка граждан, повышение зарплат работников бюджетной сферы, развитие сфер образования и здравоохранения, обеспечение безопасности граждан.

Также депутаты рассмотрят вопрос о расширении налоговой льготы по транспортному налогу в отношении всех категорий инвалидов. До 25% установленного в области прожиточного минимума может быть увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка-инвалида.

Парламентарии обсудят увеличение размера единовременной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка и последующих детей со 100 до 150 тыс. руб.

Дополнительные меры соцподдержки могут быть установлены для ветеранов боевых действий. Предлагается установить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и денежную компенсацию на приобретение топлива и сжиженного газа.

Несколько вопросов повестки касаются предоставления мер соцподдержки студентам различных направлений средних и высших учебных заведений. Другим законопроектом предлагается установить дополнительную категорию педагогических работников, имеющих право на получение единовременной выплаты в размере 500 тыс. руб. - молодые педагоги.