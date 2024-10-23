На Вологодчине потратят почти 300 млн рублей на создание защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры

Власти Вологодской области выделяют 294 млн рублей на создание отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры. Объявление на участие в тендере появилось на сайте RosTender.info. Заказчиком работ выступает бюджетное учреждение «Центр информационных технологий». Средства выделяются из областного бюджета.

«Выполнение работ осуществляется для создания отказоустойчивой защищенной серверно - коммуникационной инфраструктуры для обеспечения функционирования информационной системы «Региональная интегрированная информационная система видеонаблюдения и видеоаналитики» на территории Вологодской области. Окончание работ запланировано на 2 декабря 2024 года», - говорится в объявлении.

Как сообщают открытые источники, отказоустойчивость IT-инфраструктуры — это способность системы продолжать нормальную работу даже в случае частичных сбоев, неожиданных ошибок или выхода из строя отдельных элементов системы. Это означает, что если даже происходят сбои в отдельных частях IT-системы, то они не влекут за собой остановку всего сервиса в целом. В системе с высокой отказоустойчивостью подобные проблемы выявляются и устраняются автоматически, не требуя вмешательства администратора, и они не оказывают влияния на общую производительность или доступность системы.