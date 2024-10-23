В Вологде официально открыта площадь в центре города

[ Общество ]

В Вологде сегодня официально открыли площадь Анатолия Дрыгина. Стоимость капитального ремонта, которым занималась компания ФосАгро, составила более 350 млн рублей.

«Вологда развивается, благоустраивается, становится краше, преображается. Мы создаём новый облик города, прививаем более высокий уровень восприятия окружающего пространства областной столицы. По-новому на федеральном уровне звучит и область. Это символ, это образ, это архитектура будущего, которой мы с вами верим, которую создаем. Верю, что это только начало. Этот год ознаменует яркую системную работу по развитию строительного комплекса и благоустройства наших городов, наших сельских территорий», - заявил на церемонии открытия губернатор Георгий Филимонов.

Это общественное пространство не ремонтировалось много лет и было транзитным пешеходным маршрутом. Во время ремонта асфальт был заменен на покрытие из плитки и гранита, на площади появились новые скамейки, освещение и флагштоки с символикой всех муниципалитетов области.

Также на пространстве установлен арт-объект «Птица счастья».

Общая площадь обновленного пространства составляет 11 200 квадратных метров.

Теги:
площадь Дрыгина капитальный ремонт
Игорь Аксеновский, «Вологда Регион»
 

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