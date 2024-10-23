Вологжанин дважды обокрал один и тот же офис

О хищениях в полицию заявила руководитель одной из строительных компаний в Вологде. Она рассказала, что ночью неизвестный проник в офис и украл порядка 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД России, злоумышленник наведывался в офис дважды. Предположив, что он сделает это и в третий раз, оперативники устроили засаду и поймали подозреваемого.

В беседе с полицейскими ранее неоднократно судимый 50-летний вологжанин рассказал, что в первый раз забрал из тумбочки 73 тысячи рублей, а во второй – уже 300 тысяч рублей. Движимый жаждой наживы, он вновь решился совершить кражу там же, но был задержан с поличным.

Теперь вологжанину грозит до 5 лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение.

Сейчас мужчина находится под стражей.