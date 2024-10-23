Как российские банки обманывают своих клиентов с помощью накопительных счетов

В последнее время банки стали предлагать своим клиентам так называемые накопительные счета, условия хранения средств на которых по их мнению очень выгодные. Но это так кажется только на первый взгляд, ибо в самих условиях этого вклада содержится большой обман …

Условия накопительного счета во многих банках практически одинаковый, на нем можно хранить свои денежные средства, в любой момент на данный вклад можно пополнить, либо снять определенную сумму. Проценты по вкладу начисляются на остаток в конце каждого периода. По своей сути это обычный счет до востребования, но со ставкой как у долгосрочных вкладов.

Причем банки обманывают своих клиентов дважды. Условие накопительного счета гласят, что клиент получит проценты на остаток в конце указанного срока, обычно это бывает последний день месяца. То есть, если вы положите определенную сумму на счет 29-го числа, то по логике проценты должны быть начислены 30-го числа в полном объеме. Однако этого не произойдет, и вы получите проценты только за один календарный день.

И еще, если вы до конца месяца все же снимите со счета свои деньги, то логично что на остаток получатель ноль процентов. То есть, если даже ваши сбережения пролежали 29 дней, и банк ими пользовался, то вы ничего от этого не получите.

С одной стороны банк обещает клиентам очень выгодные условия, а с другой стороны неплохо экономит на процентах. Ничего личного, это просто бизнес. Открывать накопительный счет или нет, каждый решает сам, но учитывать все нюансы просто необходимо …