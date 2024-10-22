В Вологодском ПАТП-1 бесплатно обучают водителей автобусов

В областной столице восемь человек завершают бесплатное целевое обучение в собственном учебном центре ПАТП-1. После успешной сдачи экзамена в ГИБДД и стажировки новички пополнят штат муниципального предприятия. Сейчас оно обслуживает 20 автобусных маршрутов. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал и. о. мэра Андрей Накрошаев.

«Предприятию нужны новые кадры. ПАТП-1 готово бесплатно обучить и трудоустроить еще как минимум 15 человек. Для повышения привлекательности профессии водителя по поручению губернатора Георгия Филимонова, мы внедрили новые меры поддержки», – рассказал Андрей Накрошаев.

Речь идет о целевом обучении и повышении заработной платы. Водители автобусов могут зарабатывать от 70 до 77 тысяч рублей. Также прорабатывается возможность присвоения квалификации и установления надбавок водителям второго класса – 10%, первого – 25%.