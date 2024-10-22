В Вологодском ПАТП-1 бесплатно обучают водителей автобусов

[ Общество ]

ПАТП-1

В областной столице восемь человек завершают бесплатное целевое обучение в собственном учебном центре ПАТП-1. После успешной сдачи экзамена в ГИБДД и стажировки новички пополнят штат муниципального предприятия. Сейчас оно обслуживает 20 автобусных маршрутов. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал и. о. мэра Андрей Накрошаев.

«Предприятию нужны новые кадры. ПАТП-1 готово бесплатно обучить и трудоустроить еще как минимум 15 человек. Для повышения привлекательности профессии водителя по поручению губернатора Георгия Филимонова, мы внедрили новые меры поддержки», – рассказал Андрей Накрошаев.

Речь идет о целевом обучении и повышении заработной платы. Водители автобусов могут зарабатывать от 70 до 77 тысяч рублей. Также прорабатывается возможность присвоения квалификации и установления надбавок водителям второго класса – 10%, первого – 25%.

«Продолжим субсидировать ПАТП-1, чтобы сделать общественный транспорт удобным и доступным, а работу на муниципальном предприятии – привлекательной. Это позволит выйти на новый уровень пассажирских перевозок», – подытожил и. о. мэра Вологды.

Теги:
водители «ПАТП №1»
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

Последние новости

В Вологодском ПАТП-1 бесплатно обучают водителей автобусов
Бесплатно обменяться книгами приглашает Вологодская научная библиотека
В Вытегре мужчина провел целую ночь на болоте в одиночку
Сергей Жестянников взял под контроль капитальный ремонт дома в Вологде
В премии «Вологда для молодежи» лидирует номинация «Доброволец года»
Два человека пострадали в аварии в Никольском округе
Житель Тотьмы заплатит почти 1 млн рублей за ночь катания по Санкт-Петербургу
Сокольский ЦБК представил предварительный отчет за 9 месяцев текущего года
Первое министерство появится в Вологодской области уже с 1 ноября
Житель Бабаева выжил после страшного ножевого ранения