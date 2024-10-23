Володин припомнил Чубайсу прошлые заслуги, и потребовал его экстрадиции в Россию

Российская электроэнергетика переживает непростые времена. Так некоторые эксперты констатировали, что общий износ электросетей в стране составляет 70%, а в некоторых регионах еще больше. Реформа, которая была направлена на модернизацию отрасли, полностью провалилась. А виноват во всем Чубайс!

По крайней мере так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, который раскритиковал проведенную Чубайсом реформу, в ходе обсуждения проблем коммунальной инфраструктуры на заседании правительственного часа в Госдуме.

«Там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом всё это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал Володин.

Как известно в результате проведенной реформы РАО ЕЭС, всю энергосистему раздели на множество частей. В собственности государства осталась атомная и гидроэнергетика. Все остальное отошло в частные руки. И как водится в нашей стране, новые собственники стали высасывать из предприятий последние соки, при этом напрочь забыв о модернизации.

Кстати аналогичная плачевная ситуация во всей сфере ЖКХ, где практически вся инфраструктура изношена на 80%. Яркий тому пример, это масштабная авария, которая произошла в прошлом году в подмосковном Подольске, когда целый город в 20-ти градусный мороз остался без тепла и горячей воды. Также были перебои со светом. А теперь на помощь должно прийти государство, и выделить немалые деньги на ремонт.

Где находится Чубайс все знают. Только вряд ли его экстрадируют. Вопрос, зачем выпускали?