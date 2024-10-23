Бесплатно обменяться книгами приглашает Вологодская научная библиотека

26 октября в Вологодской областной научной библиотеке состоится бесплатная книжная ярмарка, иными словами – фримаркет. Любителей литературы ждут с 10:00 до 15:00 в фойе первого этажа на улице Марии Ульяновой, д. 1.

Книжный фримаркет – это бесплатный обмен книгами, который традиционно проходит в областной библиотеке. В течение полугода сотрудники библиотеки собирали книги для ярмарки. Вологжане могут принести свои издания и обменять их на те, что приготовлены специально для фримаркета.

На мероприятии будет представлена разножанровая отечественная и зарубежная литература, научные и популярные издания по разным отраслям знаний.

«Для каждой книги всегда найдется свой читатель. Дарить книги и принимать их в подарок очень приятно, а людей, любящих читать, очень много. Мы призываем вологжан дать книгам вторую жизнь, ведь цель фримаркета – отдать, не ожидая ничего взамен, найти желаемое и в результате поднять настроение всем, кто любит хорошую книгу и чтение!», – говорят сотрудники Вологодской областной научной библиотеки.

Вход на мероприятие свободный.

12+