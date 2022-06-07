Празднование Дня города в Вологде продлится неделю

07.06.2022 [Общество]

Программу празднования юбилейного Дня города, который состоится 25 июня,  представил в ходе традиционного прямого эфира Мэр Вологды Сергей Воропанов. Впервые после двухлетнего перерыва, связанного с санитарно-эпидемическими ограничениями, День рождения Вологды будет отмечено большим общегородским праздником. 

По традиции, старт празднований, посвященных Дню города, приурочен к дню памяти преподобного Дмитрия Прилуцкого. 17 июня в Софийском соборе состоится концерт Хоровой капеллы города Вологды им. В. М. Сергеева. В программе прозвучат произведения А. Аренского, М. Глинки, А. Архангельского, С. Рахманинова, В. Калинникова, П. Чеснокова, К. Шведова, М. Гоголина и др. Приобрести билеты можно на сайте concertvologda.ru

В течение предпраздничной недели состоятся сразу 8 фестивалей различной направленности, посвященных Дню Города.

«С 20 по 23 июня впервые мы проведем фестиваль «Вологодские дворики», который объединяет несколько направлений: культура, архитектура и окружающая среда. Это специально разработанные программы, которые будут проходить во дворах зданий, являющихся памятниками архитектуры: Консисторский дворик Кремля, центр ремесел «Резной палисад», музей «Мир забытых вещей», Дом Дяди Гиляя, Дом купца Самарина, Центр ремесел, Дом Волкова и Центр дополнительного образования. Программы будут самые разные: концерты от классики до «песен нашего двора», ремесленные мастер-классы, экскурсии, вечера совместного чтения и вечера поэтов и так далее», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. 

20-24 июня запланирован еще один новый проект под открытым небом - Фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост». Это площадка для талантливой молодежи самых разных профессий, исполняющей музыку разных стилей. В течение четырех дней на Каменном мосту и у кинотеатра «Ленком» с 18.00 до 20.00 выступят со своими программами 25 исполнителей: студенты, педагоги, железнодорожники и так далее. Один из участников, например, будет исполнять инструментальные композиции на трубофоне - необычном инструменте, сделанном с использованием сантехнических труб. 

25 июня состоится традиционный фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Он пройдет на стадионе «Локомотив» и в скейтпарке на ул. Мира. Фестиваль в этом году носит статус областного. К вологжанам присоединятся участники из Сокола, Череповца и Великого Устюга, где тоже прошли отборочные туры. Кроме  того, впервые в Вологда проводит 20-26 июня фестиваль стрит-арта «Палисад», объединяющего художников граффити.

«Мы приняли решение легализовать граффити, потому что талантливые художники в этом направлении тоже должны иметь возможности для самовыражения. В Вологде разработан порядок, как предоставляется площадка для нанесения изображений в этом стиле. Фестиваль - еще один шаг на этом пути. В Вологду приедут яркие интересные художники из разных городов, которые изобразят в стилистике граффити прошлое, настоящее и будущее Вологды. Они уже представили эскизы, а мы в свою очередь предоставим им площадки. Пока еще идет процесс согласования с собственниками, но могу сказать, что рассматриваем, например, такие объекты как Дворец боевых искусств на Предтеченской, пешеходный мост и так далее», -  пояснил Сергей Воропанов. 

24-26 июня вологжан и гостей города ждут на VIII Международный фестиваль «Город ремесел». В нем планируют принять участие более 600 мастеров из нескольких десятков городов России, а также Белоруссии, Эстонии, Таджикистана, Армении, Грузии и Узбекистана. Запланированы, ярмарка, конкурсная и деловая программы, мастер-классы и концерты. Так, 25 июня на Кремлевской площади выступят фолк –группа «Тесто» из Санкт-Петербурга и группа «Садко» из Москвы. 

25-26 июня состоится фестиваль «БурмагинФест», который пройдет на Набережной реки Вологды от ул. Ленинградской до памятника 800- летия Вологды и объединит художников из разных городов России, представителей бизнеса и креативных сообществ. Этот фестиваль устроит перезагрузку вологодской графике, основателями которой стали известные художники Николай и Генриетта Бурмагины. Форматы запланированы разные: ярмарка; уличные выставочные пространства; лекции по искусству, культуре и графическому дизайну; гравюрная и дизайн-мастерские; показы коллекций одежды и вечерний концерт под открытым небом. 

21-22 июня зазвучит фестиваль джаза, блюза и этно-музыки «Блюз на веранде», посвященный 100-летию российского джаза.  Главной площадкой станет Консисторский дворик Кремля.

24-26 июня пройдет фестиваль воздухоплавания «Вологодские кружева», который совместно проводят Администрация города Вологды и Федерация воздухоплавания Ярославской области. Увидеть Вологду с высоты можно будет утром и вечером: в 5.00 и в 18.00. 

Еще одним подарком для вологжан к Дню города станут бесплатные показы 17 и 20 июня фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство». Показы пройдут в кинотеатре «Ленком». Там же 23 июня будет показан фильм «Прорицатель», где снялись множество вологжан. Вход будет также свободным.

Тэги: День города, Вологда

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