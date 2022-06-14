Премьерные показы фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство» пройдут в Вологде 17 и 20 июня. Этот документальный фильм о вологодском меценате Христофоре Леденцове можно будет увидеть в кинотеатре «Ленком» в рамках мероприятий, посвященных 875-летию Вологды.

Ранее NewsVo рассказывал, что съемки этого фильма проходили в Вологде осенью прошлого года. Главную роль в фильме играет заслуженный артист Российской Федерации Всеволод Чубенко.

Христофор Семенович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования».

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», все свое громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу. Гранты на исследования из этих денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».

В этом году отмечается 180 лет со дня рождения Христофора Леденцова. Ранее планировалось к юбилею установить памятник. Даже уже прошел конкурс и был выбран эскиз. Также в Вологде начали вручать стипендии имени Христофора Леденцова студентам и молодым ученым.

Показы фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство» пройдут в вологодском кинотеатре «Ленком» 17 и 20 июня в 18:00.

Возрастные ограничения: (6+).