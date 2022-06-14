Премьерные показы фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство» пройдут в Вологде 17 и 20 июня

14.06.2022 [Культура]

Премьерные показы фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство» пройдут в Вологде 17 и 20 июня. Этот документальный фильм о вологодском меценате Христофоре Леденцове можно будет увидеть в кинотеатре «Ленком» в рамках мероприятий, посвященных 875-летию Вологды.

Ранее NewsVo рассказывал, что съемки этого фильма проходили в Вологде осенью прошлого года. Главную роль в фильме играет заслуженный артист Российской Федерации Всеволод Чубенко.

Христофор Семенович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования». 

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», все свое громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу. Гранты на исследования из этих денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».

В этом году отмечается 180 лет со дня рождения Христофора Леденцова. Ранее планировалось к юбилею установить памятник. Даже уже прошел конкурс и был выбран эскиз. Также в Вологде начали вручать стипендии имени Христофора Леденцова студентам и молодым ученым.  

Показы фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство» пройдут в вологодском кинотеатре «Ленком» 17 и 20 июня в 18:00.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: фильм, христофор леденцов, Леденцов

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один житель Вологодской области
Кому в науке жить хорошо: ректоры главных вологодских вузов отчитались о своих доходах
В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости
Женщина погибла, переходя дорогу на зеленый свет на перекрестке в Вологде
В Вологде с 9 июня поменяется схема движения в Драмтеатра
Житель Вологды предстанет перед судом за умышленное заражение женщин ВИЧ-инфекцией
В Вологодской области отменили обязательную вакцинацию
Полдарса: как гражданская инициатива разбивается о столб бюрократии
Семен Сенченко, живший в Вологде, погиб во время спецоперации на территории Украины
Более 400 девятиклассников не сдали ОГЭ по математике в Череповце

Похожие новости

Показ исторической мистической драмы «Прорицатель» состоится в кинотеатре «Ленком» в Вологде 23 июня

Фильм основан на событиях церковной истории Вологды 19-20-х веков

631
0

Документальный фильм Фёклы Толстой о музеях Тотьмы вышел на телеканале «Культура»

«Городок Тотьма в Вологодской области не так хорошо известен широкому зрителю, но для музейщиков – это важное место на карте России», – говорит журналист Фёкла Толстая

1408
0

Фильм об уроженце Вологодской области Евгении Преображенском покажут в кинотеатрах в апреле

Это история о подвиге летчиков, задача которых была нанести первые бомбовые удары по Берлину

1273
0

Фильм к 100-летию поэта Сергея Викулова покажут в Вологде

Фильм создан журналистом и писателем Анатолием Ехаловым

887
0

Показ игрового-документального фильма «От волока до Вологды» пройдет в Ленкоме 2 апреля

Основа сюжета – наиболее значимые вехи вологодской истории от 1147 года до наших дней, официальные факты, устоявшиеся мифы и легенды

947
0

Документальный фильм о работе Вологодского поискового отряда создали в Вологодской области

Фильм «Возвращая имена и судьбы» выложен в свободный доступ в интернет

1152
0

Премьеру фильма-катастрофы «Одна», снятого в Вологде, перенесли на полгода

Создатели фильма объясняют этой тяжелой ситуацией и большим ростом заболеваемости

1383
0

Детский веб-сериал «Скамейка» снимает вологодский режиссер Андрей Петровский

В свободный доступ на Youtube выложены три пилотные серии

1968
0

Фильм о поиске канонерских лодок, затонувших в Онежском озере во время войны, опубликован в сети

Съемки этого документального фильма проходили во время поисковой экспедиции «Победное эхо онежских глубин» 

1265
0

В Ферапонтове начались съемки художественного фильма о библиотеке Ивана Грозного

Эпизоды картины снимают на территории музея фресок Дионисия и на берегу Бородаевского озера

1551
0

Фекла Толстая сняла фильм о Тотьме

Журналист Фекла Толстая, которая сейчас работает на телеканале «Культура», покажет в фильме туристические возможности Тотемского района

1004
0

Вологодская осужденная сняла фильм про один день из жизни в колонии

В женской исправительной колонии №2, расположенной в деревне Княгинино Вологодского района, в необычном формате прошел День открытых дверей

2226
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде в этом году отказались от реализации проектов народного бюджета
В День России Вологодчина приняла гостей из 30 регионов на IV Всероссийском сельском марафоне в селе Сметанино
В селе Кубенское Вологодского района обнаружили занижение толщины слоя асфальта при ремонте дорог
Премьерные показы фильма «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство» пройдут в Вологде 17 и 20 июня
Выставка бочек пройдет в Вологде 22 по 26 июня
На улице Ленинградской в Вологде опрокинулась газель
Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет впервые в Вологде с 20 по 23 июня
 
14.06.2022 [Общество]

Без права на отпуск: постояльцев вологодских домов-интернатов не отпускают к родственникам

351
0
14.06.2022 [БлогоVO]

«Голоса истории» уже не те…

225
0
10.06.2022 [Обзор Прессы]

Спецгашение петровского конверта и марки прошло в Вологодском кремле

586
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика