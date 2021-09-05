5 сентября в Вологде из-за съемок фильма перекрыли улицу Засодимского

05.09.2021 [Общество]

До вечера 5 сентября из-за съемок документального кино о меценате Христофоре Леденцове для автомобильного транспорта перекрыта улица Засодимского.  Фото появилось в группе «Актеры массовых сцен Вологодской области». Режиссер ленты - Дмитрий Чернецов.

 

Христофор Семёнович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования». 

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», всё своё громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу.  Гранты на исследования из этих денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».

В следующем году отмечается 180-летний юбилей «русского Нобеля». В администрации города Вологды готовят ряд мероприятий к этой памятной дате. Так, например, помимо фильма, в Вологде установят памятник Леденцову рядом с Вологодским государственным университетом на ул. Галкинской, 1, а также ведутся работы по благоустройству Введенского кладбища, где похоронен меценат.

 

Тэги: съемки фильма

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