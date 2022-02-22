В Вологде выбрали стипендиатов премии имени Христофора Леденцова

22.02.2022 [Общество]

В Вологде объявили победителей городской молодежной премии имени Христофора Леденцова. Имена победителей озвучил мэр города Сергей Воропанов.   

«Победители в течение года будут получать ежемесячную стипендию. Для студентов размер составит 4 тысячи рублей, для молодых ученых — 10 тысяч рублей. В дальнейшем администрация города будет оказывать поддержку талантливой молодежи. Это касается не только науки, но и других направлений», — пояснил Сергей Воропанов.

Все участники конкурса ведут научную деятельность в разных направлениях: экономика, юриспруденция, изучение вопросов благоустройства, экологической безопасности, творческого потенциала региона, инновационных подходов в строительной отрасли и многое другое, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Стипендиатами в 2022 году среди студентов стали Дарина Жаворонкова и Мария Будилова из Вологодского государственного университета, Анна Воробьева и Кирилл Подобрей из Вологодского института права и экономики ФСИН России, Екатерина Калинюк из Северо-западного института Университета имени Кутафина.

Среди молодых ученых городской стипендии удостоены Сергей Соловьев и Евгений Биловол из Вологодского государственного университета, Ксения Кушнерева, Никита Румянцев и Андрей Попов из Вологодского научного центра Российской академии наук.

Городская стипендия для молодых ученых учреждена в Вологде впервые, средства на эти цели выделены из городского бюджета. Претендовать на стипендию могут молодые вологжане до 35 лет, занимающиеся научной работой в любой сфере.

Как ранее сообщал NewsVo, Христофор Семёнович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования».

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», всё своё громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу. Гранты на исследования из этих денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. За это Леденцова называли «русским Нобелем».

 

 

 

Тэги: христофор леденцов, премия

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