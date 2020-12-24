В Вологде учредили медаль имени мецената Христофора Леденцова

Депутаты гордумы Вологды на сессии 24 декабря поддержали решение учредить медаль «За поддержку науки, образования, культуры и инноваций имени Христофора Леденцова», сообщает пресс-служба парламента.

Инициатива приурочена к предстоящей юбилейной дате – в 2022 году исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося вологжанина, мецената, общественного деятеля, российского предпринимателя Христофора Семеновича Леденцова.

Ранее NewsVo сообщал, что у библиотеки ВоГУ на перекрестке улиц Ленина и Зосимовской на средства бизнеса в следующем году будет установлен памятник Леденцову. Первые обсуждения показали, что вологжане хотят увековечить память земляка не в виде бюста, а в виде памятника в полный рост. Предполагается, что он должен быть не просто вписан в городскую среду, а быть интересным для вологжан, студентов, туристов.

Христофор Семёнович Леденцов родился в 1842 году. Он окончил Вологодскую гимназию, уехал учиться сначала в Москву, затем в Кембридж. Знал восемь языков и всю свою сознательную жизнь посвятил благотворительности в области русской науки. Будучи городским головой Вологды, многое сделал для города. Именно он решил открыть ломбард в Вологде — первый в России. Он всю жизнь мечтал о деле, «которое должно коснуться самого корня человеческого существования».

Создав при Императорском московском университете (ныне МГУ) и императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Баумана) «Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений», всё своё громадное состояние Леденцов завещал этому Обществу. Гранты на исследования из этох денег получали, в частности, Владимир Вернадский и Иван Павлов. Так Леденцова стали называть «русским Нобелем».