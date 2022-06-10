Музыкальный фестиваль «Блюз на веранде» пройдет в Вологде 21 и 22 июня

19-й международный фестиваль джаза, блюза и этно-музыки «Блюз на веранде» пройдет 21 и 22 июня в Вологде.

Концерты будут проводиться под открытым небом – в Консисторском дворике вологодского Кремля.

– В этом году фестиваль посвящен сразу двум событиям: 100-летию российского джаза, который широко отмечается в нашей стране в этом году и 875-летию города Вологды. Поэтому и программа будет с символичным названием «Джаз по-русски». Она продемонстрирует как российские музыканты исполняют свой авторский джаз и блюз на русском языке, и как горячо и профессионально исполняют любимую во всем мире джазовую и блюзовую музыку, уже ставшую классикой, – сообщают организаторы.

На фестиваль по традиции приедут саксофонист Игорь Бутман и певица, композитор, участница шоу «Голос» Мариам Мерабова.

Специальным гостем фестиваля станет программа «Шаболовка 37» телеканала «Культура» с Вадимом Эйленкригом.

Программа каждого фестивального дня состоит из трех отделений:

21 июня с 18:00 до 21:30

отделение: Lena Shery (Москва) - ритм-н-блюз, блюз, авторская музыка отделение: Трио «Залесский джаз» (Переславль-Залесский) - джаз, авторская музыка, русская классика, песни советского кино. отделение: Игорь Бутман. Квартет (Москва) - джаз

22 июня с 18:00 до 21:30

Телеканал «Культура», «Шаболовка 37» в гостях у «Блюза на веранде». Ведущий – Вадим Эйленкриг

отделение: Проект "Тим Дорофеев и друзья" (Архангельск-Москва-Вологда) – программа "The Best". Проект Виктора Колесова «Краски блюза» (Вологда) - блюз, авторская музыка отделение: Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew (Москва) - джаз отделение: Мариам Мерабова и проект Армена Мерабова “Мирайф” (Москва) - джаз, блюз, авторская музыка

Каждый фестивальный день по традиции будет завершаться джем-сейшном с 21:30 до 00:00 в ресторане «Атриум» с участием всех артистов, которые принимали участие в основной программе этого дня.

