Опубликована подробная программа фестиваля «Город ремесел»

VIII Международный фестиваль народных промыслов «Город ремесел» пройдет в Вологде 24-26 июня.

Организаторы опубликовали подробную программу мероприятий (прикрепляем фото программы ниже - ред). Вас ждут ярмарка мастеров, мастер-классы для детей и взрослых, творческие акции, фотозоны, концерты, выставки, показы модельных агентств, а также любимые вологжанами гастрономическая площадка фестиваля «Вкусно поедим» и кулинарная площадка областного фестиваля национальных культур «Единство», которые будут работать у Кремлевской стены на проспекте Победы.

Запись на мастер-классы для детей и взрослых организаторы планируют опубликовать ближе к мероприятию на странице фестиваля в социальной сети.

