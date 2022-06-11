Опубликована подробная программа фестиваля «Город ремесел»

11.06.2022 [Культура]

VIII Международный фестиваль народных промыслов «Город ремесел» пройдет в Вологде 24-26 июня.

Организаторы опубликовали подробную программу мероприятий (прикрепляем фото программы ниже - ред). Вас ждут ярмарка мастеров, мастер-классы для детей и взрослых, творческие акции, фотозоны, концерты, выставки, показы модельных агентств, а также любимые вологжанами гастрономическая площадка фестиваля «Вкусно поедим» и кулинарная площадка областного фестиваля национальных культур «Единство», которые будут работать у Кремлевской стены на проспекте Победы. 

Запись на мастер-классы для детей и взрослых организаторы планируют опубликовать ближе к мероприятию на странице фестиваля в социальной сети. 
 

Тэги: «Город ремесел», фестиваль, День города

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