Около 100 спортсменов протестировали скейт-парк на улице Мира в Вологде

Техническая обкатка скейт-парка по адресу: Мира, 17б прошла в Вологде накануне. В ней приняли участие представители Администрации города Вологды, активисты спортивных сообществ, вологодские райдеры. Протестировать возможности скейт-парка до открытия ранее предложил спортсменам Мэр Вологды Сергей Воропанов.

– Сто человек на скейтах, роликах, самокатах и велосипедах устроили тест новому скейт-парку на технической обкатке. Зона для катания прошла экзамен, ребята высоко оценили результат работы подрядчика. Кроме того, на это площадке на ул. Мира будет культурная зона со сценой и амфитеатром, кафе. Открытие площадки пройдет в день города, до этого времени нужно завершить работы по благоустройству, – сообщил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На данный момент готовность объекта составляет 70%. Полностью подготовлена сама экстрим-площадка, установлены опоры освещения, вскоре будет проведено его технологическое подключение. Специалисты проводят монтаж амфитеатра, сцены, навеса, проводят благоустройство тротуара.

– Катаюсь на ВМХ (велосипед для трюков – ред.) уже около 15 лет. Давно хотели настоящую профессиональную площадку для скейтеров в Вологде. Новый скейт-парк очень нравится, покрытие не скользит, что очень важно, высота фигур и все радиусы нас полностью устраивают. Отличный парк получился, мы очень рады, – рассказал вологжанин Илья Москвинов.

Официальное открытие скейт-парка запланировано на 25 июня, площадка станет подарком вологодской молодежи к юбилейному Дню города. Первым крупным мероприятием в экстрим зоне станет открытый областной фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц».

Напомним, предложение открыть профессиональный скейт-парк на месте бывшего хоккейного корта на ул. Мира, 17б поступило от самих вологжан, идею поддержал и Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Объект был включен в Народную программу партии «Единая Россия». На строительство скейт-площадки и благоустройство территории вокруг направлено около 39,5 млн рублей из городского бюджета. Диалог между представителями разных сообществ выстраивала Лаборатория городской среды. Проектированием площадки занимались профессиональные конструкторские бюро.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, в рамках нацпроекта «Демография», объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Вологде также идет строительство других крупных спортивных объектов: Ледового дворца, ФОКа «Золотая шайба». Реконструкция стадиона «Витязь».

