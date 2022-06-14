Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет впервые в Вологде с 20 по 23 июня

Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет в Вологде с 20 по 23 июня. Культурные мероприятия пройдут во дворах зданий, которые являются памятниками архитектуры.
Площадками этого нового для Вологды фестиваля станут:
- Консисторский дворик Кремля
- центр «Резной палисад» на ул. Засодимского, 5;
- музей «Мир забытых вещей» на Ленинградской, 6;
- «Дом дяди Гиляя» на ул. Чернышевского, 15;
- «Дом купца Самарина» на Советском проспекте, 16а;
- Центр ремесел на ул. Благовещенской, 20;
- дом Волкова (детская музыкальная школа № 4)
- ЦДО на ул. Чернышевского, 73.
– В зависимости от сфер деятельности учреждений, расположенных в этих зданиях, будут использованы несколько направлений культурно-просветительских программ: музыка, народная традиция и ремесло, театр, литература и другое, – сообщили журналистам Вологда.РФ в Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды.
Вологжан ждут концерты, презентации книг и книгообмен, интерактивные программы, выставки-ярмарки, экскурсии, кинопоказы, поэтический вечер и мастер-классы.
Вход на все мероприятия фестиваля «Вологодские дворики», кроме концертов «Блюза на веранде», свободный.
Подробную программу прилагаем ниже: