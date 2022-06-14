Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет впервые в Вологде с 20 по 23 июня

Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет в Вологде с 20 по 23 июня. Культурные мероприятия пройдут во дворах зданий, которые являются памятниками архитектуры.

Площадками этого нового для Вологды фестиваля станут:

Консисторский дворик Кремля

центр «Резной палисад» на ул. Засодимского, 5;

музей «Мир забытых вещей» на Ленинградской, 6;

«Дом дяди Гиляя» на ул. Чернышевского, 15;

«Дом купца Самарина» на Советском проспекте, 16а;

Центр ремесел на ул. Благовещенской, 20;

дом Волкова (детская музыкальная школа № 4)

ЦДО на ул. Чернышевского, 73.

– В зависимости от сфер деятельности учреждений, расположенных в этих зданиях, будут использованы несколько направлений культурно-просветительских программ: музыка, народная традиция и ремесло, театр, литература и другое, – сообщили журналистам Вологда.РФ в Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды.

Вологжан ждут концерты, презентации книг и книгообмен, интерактивные программы, выставки-ярмарки, экскурсии, кинопоказы, поэтический вечер и мастер-классы.

Вход на все мероприятия фестиваля «Вологодские дворики», кроме концертов «Блюза на веранде», свободный.

Подробную программу прилагаем ниже: