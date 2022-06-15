Фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост» пройдет в Вологде с 20 по 24 июня

Фестиваль музыкального молодежного творчества Каменный мост пройдет в Вологде в июне.

Каждый вечер с 20 по 24 июня с 18:00 до 20:00 на двух концертных площадках – у кинотеатра Ленком и на Каменном – мосту выступят десятки молодых вологодских музыкантов.

Среди участников фестиваля Инга Книжкина, Юлия Ганичева, Сергей Трофимов, Алена Филицианская, Анна Лазаренко, Константин Хрусталев, Татьяна Шиляева, Елена Запорожская, Ольга Собственникова, Александр Квашнин, Михаил Веселов, Марина Щеголина, Артем Курбанов, Марина Бунакова, группы «Номер ветра», «В-law», «Antiheroez», «2Whales», «Белый шум», «Под лампой», «Немёд» и «Нешкола барабанов».

Концерты пройдут под открытым небом. Вход на них - бесплатный.

Возрастные ограничения: (6+).

Афишу с подробной программой прилагаем: