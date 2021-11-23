Нейросеть сгенерировала образ Вологды будущего

23.11.2021 [Общество]

Можно ли представить, как будет выглядеть Вологда лет через 30? Или через 100? Какими будут долгожданные мосты через реку? Что станет со зданиями, которые давно дожидаются реставрации? 

Кто сможет точно ответить на эти вопросы: именитый футуролог или генплан города?

Современным вариантом гадания на кофейной гуще могут стать нейросети. Одной из таких сетей – ruDALL-E Malevich – корреспонденты NewsVo предложили визуализировать Вологду будущего.

Нейронная сеть – это одно из направлений искусственного интеллекта, цель которого смоделировать аналитические механизмы, осуществляемые человеческим мозгом. По короткому текстовому описанию нейросеть ruDALL-E генерирует изображения, которых раньше не существовало.

На словесный запрос: «Архитектура Вологды будущего», нейросеть ответила картинкой с необычным объектом, в котором, как нам показалось, угадывается фрагмент водонапорной башни на улице Сергея Орлова. 

Архитектура Вологды будущего. Фото: ruDALL-E Malevich

Деревянную Вологду будущего нейросеть визуализировала в виде памятника или арт-объекта. Означает ли это, что с годами от деревянной архитектуры у нас останется только такое напоминание?

Деревянная Вологда будущего. Фото: ruDALL-E Malevich

Здание картинной галереи нейросеть изобразила в виде арки. Будем надеяться, что она имела в виду именно часть здания, а не его отсутствие. Напомним, что здания картинной галереи в Вологде нет уже несколько лет, а реконструкция предлагаемого под эти цели здания вновь откладывается.

Здание картинной галереи в Вологде будущего. Фото: ruDALL-E Malevich

Набережная в Вологде будущего, очевидно, останется бетонной, но будет усовершенствована новыми световыми конструкциями.


Набережная в Вологде будущего. Фото: ruDALL-E Malevich

Обязательно нужно спросить про мосты! «Свет мой, нейросеть, скажи, да всю правду доложи: построят ли в Вологде Некрасовский мост?» И вот, что нам предлагает искусственный интеллект:

 

Некрасовский мост в Вологде. Фото: ruDALL-E Malevich

Будем радоваться, что нейросеть его, вообще, увидела. Потому что, например, на запрос «Флотский мост в Вологде», она нарисовала явный недострой:

    
Флотский мост в Вологде будущего. Фото: ruDALL-E Malevich

Ярким и светящимся видит нейросеть новый фонтан, который планируют установить на площади у ЦУМа в следующем году.

Фонтан в Вологде в 2022 году. Фото: ruDALL-E Malevich

Изображение Парка ветеранов порадовало обилием зелени и удивило непонятными конструкциями. Может это остатки аттракционов?

Парк ветеранов в Вологде будущего. Фото: ruDALL-E Malevich

На месте здания «Труда» в начале улицы Мира, по мнению нейросети, в 2050 году возведут что-то такое:

2050 год. Место, где раньше стоял «Труд». Фото: ruDALL-E Malevich

На запрос «Малое транспортное кольцо в Вологде в 2050 году» нейросеть выдала несколько схем, на которых кольцо явно не угадывается. У вас получится найти здесь кольцо?

Малое транспортное кольцо в Вологде в 2050 году. Фото: ruDALL-E Malevich

Также на несколько вариантов наших запросов о реставрации ДКЖ на улице Ветошкина нейросеть выдавала настолько невразумительные каракули, что, судя по всему, она не может даже представить реставрацию ДКЖ.

Зато здание правительства Вологодской области в будущем, очевидно, будет перестроено. В нём уменьшат этажность, но сохранят статусность.

Здание правительства Вологодской области в будущем. Фото: ruDALL-E Malevich

Памятник 1000-летию Вологды искусственный интеллект изобразил в виде фигуры взрослого с ребенком на руках. Что, на наш взгляд, вполне логично. Ранее NewsVo рассказывал, что Вологда удобна для жизни с детьми.

Памятник 1000-летия Вологды. Фото: ruDALL-E Malevich

На запрос «Мода в Вологде в 2050 году» нейросеть создала такой образ. Следовать предлагаемым тенденциям или нет, это вологжане уже решат сами.

Мода в Вологде в 2050 году. Фото: ruDALL-E Malevich

Тэги: Вологда, градостроительство, нейросети, деревянная Вологда, архитектура, картинная галерея, набережная, мосты, фонтан, парк ветеранов, здание Труда, малое транспортное кольцо, памятники, правительство области, мода, юмор

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