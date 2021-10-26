Основным мотивом проекта благоустройства площади у ЦУМа станет льняная нить

В областной столице архитекторы Лаборатории городской среды представили свои разработки по реконструкции площади перед универмагом. Именно эта территория была выбрана вологжанами для строительства нового фонтана.

«Проект - комплексный, мы рассматриваем всю площадь от улицы Мира до улицы Батюшкова в связке с прилегающими улицами. Лаборатория городской среды работает в плотном сотрудничестве с жителями прилегающих домов, краеведами, собственниками зданий, Камерным театром, предпринимателями и различными департаментами администрации города. Мы параллельно хотели бы избавиться от шумовых загрязнений, демонтировать избыточные рекламные конструкции, организовать удобные для всех пешеходные связи и перезапустить это общественное пространство, чтобы место стало актуальным и полезным», - прокомментировала советник куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

Архитекторы представили будущий образ площади через символ льняной нити для кружевоплетения. Это связано и с историей места. Специалисты выяснили, что ранее на перекрестке улиц Благовещенская и Батюшкова был кружевной рынок.

Концепцию «льняной нити» предлагается подать через природу воды. Фонтан будет представлять собой четыре смысловые зоны с разными сценариями: созревание льна, размачивание, очистка и плетение нити. Будет оборудована и «босоногая» зона.

Кроме того, архитекторы предусмотрели места для отдыха, теневой навес и велопарковки. Также предлагается посадка многолетних растений и кустарников. Авторы предусмотрели также ночной сценарий – монохромную подсветку.

Зрители онлайн-трансляции могут высказать свое мнение по поводу концепции, внести предложения, корректировки, оставить комментарии с помощью опроса, который размещён на странице Лаборатории городской среды в социальной сети.

Работа над концепцией комплексного проекта благоустройства площади у ЦУМа будет продолжена с учетом пожеланий вологжан. Работы по благоустройству площади планируются в 2022 году, когда Вологда будет праздновать свой 875-летний юбилей.