Городские власти расторгли контракт с «Магистралью» по благоустройству набережной Вологды

17.09.2021 [Общество]

В Вологде «Служба городского хозяйства» и ООО «Магистраль» расторгли по общей договоренности контракт о благоустройстве набережной реки Вологды за два месяца до его окончания. Контракт должен был действовать до 15 ноября 2021 года, но 14 сентября его расторгли. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Примечательно, что, согласно информации на сайте госзакупок, при общей стоимости работ по благоустройству набережной в 265 181 410,00 рублей ООО «Магистраль» уже получила 234 696 114,26 рублей. При этом стоимость фактически исполненных поставщиком обязательств составила 147 256 373,48 рублей.

Правда, в другом документе – «Соглашении о расторжении муниципального контракта» говорится, что «на дату подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму в 234 696 114 рублей 26 копеек.

Соглашение подписано руководителем «Службы городского хозяйства» Артемом Малышкиным и директором «Магистрали» Павлом Волковым.  

Еще один любопытный момент – на официальном сайте городской администрации о расторжении многомиллионного контракта в разделе «новости» информации найти не удалось.

 

Тэги: набережная, благоустройство, контракт

ТОП НЕДЕЛИ

Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии
В Вологде и Череповце отменили концерты Ольги Бузовой
Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе
В Грязовецком районе служебная овчарка помогла задержать подозреваемых в краже
Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава
Директор вологодского учебного центра ДОСААФ признан виновным в присвоении денег
Председатель тотемского РАЙПО прятала деньги от налоговой инспекции
СК заявил о задержании всех фигурантов по делу об убийстве предпринимателя Александра Лешукова
Стремительное похолодание обещают синоптики
Задержанная за пьяное вождение череповчанка устроила скандал в наркодиспансере

Похожие новости

Началась реконструкция набережной в селе Устье Вологодской области

На первый этап работ выделено 30 миллионов рублей. Общая стоимость проекта 360 миллионов рублей

2669
0

Лежаки на новой набережной в Череповце сделали антивандальными

Строители уже сделали бетонное основание и установили крепления, чтобы нарушители не смогли их утащить

1166
0

В Череповце началась реконструкция набережной в районе Соборной горки

Строители полностью переделают подпорную стенку и укрепят берег

1220
0

В Белозерске на средства федерального гранта благоустроят набережную

Проект «Моя Белозерская набережная» вошел в список победителей конкурса Минстроя в номинации «Исторические поселения»

1611
0

Вологодский губернатор поторопил строителей набережной в Тотьме со сроками сдачи

Проект предполагает создание масштабной пешеходной зоны, объединение исторических зданий путём строительства дорожек и устройства природного ландшафта с акцентными точками, где появятся информационные таблички  

2091
0

Реновацию набережной Кускова в Тотьме планируют завершить до конца 2020 года

В 2019 году город выиграл федеральный конкурс проектов по благоустройству малых городов, получив грант в размере 54 млн. рублей

1158
0

В Вытегре построят деревянный пешеходный мост

В рамках туристско-рекреационного кластера «Русские берега» из федерального бюджета на продолжение работ выделено 75 млн. рублей

1077
0

«Магистраль» по гарантии отремонтирует разрушающуюся Пречистенскую набережную в Вологде

Градозащитники и другие жители города обращают внимание властей на множественные дефекты.

2136
1

Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок

В городе утрачены исторический ландшафт, деревянная архитектура и другие ценные исторические объекты, поясняет Александр Можаев.

9680
9

Суд оштрафовал «Магистраль» на 50 000 рублей из-за завышенной отметки бетонирования набережной

Нижняя граница бетонирования выше той, что в проекте, на 70 сантиметров

2929
1

Вологда заняла 40 место в рейтинге лучших городов России по версии блогера Ильи Варламова

40-е место из 70 Вологде "досталось" из-за бетона на набережной.

2457
2

На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию

Читатели NewsVo прислали нам фотографии техники и рабочих, которых заметили сегодня напротив Кремлевской площади.

6473
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Баскетболистки «Чевакаты» не оставили шансов соперницам из ивановской «Энергии»
Пьяный водитель снес дорожное ограждение на трассе Вологда - Новая Ладога
Городские власти расторгли контракт с «Магистралью» по благоустройству набережной Вологды
Вологжане могут отдать свой голос за музей фресок Дионисия
В Вологде с профессиональным праздником поздравили сотрудников лесного комплекса
В Вологде чиновники не согласовывали с ТСЖ контейнерную площадку, а затем оштрафовали товарищество за ее отсутствие
Вологжанина арестовали за удар по лицу полицейского
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3042
0
17.09.2021 [БлогоVO]

Техника исчезла, знаки, ограничивающие движение, тоже

157
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

400
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика