Городские власти расторгли контракт с «Магистралью» по благоустройству набережной Вологды

В Вологде «Служба городского хозяйства» и ООО «Магистраль» расторгли по общей договоренности контракт о благоустройстве набережной реки Вологды за два месяца до его окончания. Контракт должен был действовать до 15 ноября 2021 года, но 14 сентября его расторгли. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Примечательно, что, согласно информации на сайте госзакупок, при общей стоимости работ по благоустройству набережной в 265 181 410,00 рублей ООО «Магистраль» уже получила 234 696 114,26 рублей. При этом стоимость фактически исполненных поставщиком обязательств составила 147 256 373,48 рублей.

Правда, в другом документе – «Соглашении о расторжении муниципального контракта» говорится, что «на дату подписания настоящего соглашения Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму в 234 696 114 рублей 26 копеек.

Соглашение подписано руководителем «Службы городского хозяйства» Артемом Малышкиным и директором «Магистрали» Павлом Волковым.

Еще один любопытный момент – на официальном сайте городской администрации о расторжении многомиллионного контракта в разделе «новости» информации найти не удалось.