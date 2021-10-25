Новый собственник водонапорной башни в Вологде выставил ее на продажу

Водонапорная башня на улице Сергея Орлова в Вологде снова выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на Avito.

Участок, на котором находится башня продается за 10 900 000 рублей. В объявлении есть пояснение, что земля выставлена на продажу вместе с башней.

Напомним, что в августе здание водонапорной башни вместе с земельным участком администрация города продала всего за 6 млн рублей.

Еще раньше, в ноябре 2020 года власти Вологды чуть не отдали местную достопримечательность за 1,5 млн рублей. Четырехэтажное здание площадью 248,9 кв. метров тогда досталось предпринимательнице Жанне Ивановой, которая как выяснилось, ранее арендовала постройку за 12 445 рублей в месяц (около 50 рублей за квадратный метр). В октябре Иванова направила в администрацию города заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ей имущества. Департамент имущественных отношений, как отмечают чиновники, не нашел оснований для отказа предпринимательнице в реализации права. Была проведена оценка "рыночной стоимости имущества", здание с участком оценили в 1 559 000 рублей.

Многих жителей города тогда удивило, что постройку в центре продают по такой низкой цене. Администрация в письме вологжанину Кириллу Шелепину объяснила это совокупностью разных факторов — нестандартной планировкой, отсутствием межэтажных перекрытий (на самом деле, судя по фото они есть, правда, возможно, не на всех этажах здания), сложностью подъема на второй и последующий этажи. Кроме того, по данным администрации, у башни нет парковочных мест (хотя вся территория имеет покрытие из брусчатки) и затруднен подъезда с центральных магистралей.

— Это просто бред — подъезд к зданию доступен с магистральной улицы Чернышевского. Так же можно подъехать со стороны улицы Мира, — пишет Шелепин.

Арендатор, который тогда получил право покупки башни, за годы аренды не начал приводить здание в порядок. Так, у сводов окон отваливается кладка, на крыше здания растут деревья. Ранее на этом объекте размещались антенны и оборудование операторов сотовой связи, о чем, как пояснили чиновники, ничего не знали в администрации города.

В итоге в начале 2021 года сделку заморозили из-за проверок контролирующих органов, а после мэр Вологды Сергей Воропанов отменил постановление от 11 ноября 2020 года № 1674 «Об условиях приватизации нежилого здания (водонапорной башни) по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 4б с земельным участком».