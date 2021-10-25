Новый собственник водонапорной башни в Вологде выставил ее на продажу

25.10.2021 [Общество]

Водонапорная башня на улице Сергея Орлова в Вологде снова выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на Avito.

Участок, на котором находится башня продается за 10 900 000 рублей. В объявлении есть пояснение, что земля выставлена на продажу вместе с башней. 

Напомним, что в августе здание водонапорной башни вместе с земельным участком администрация города продала всего за 6 млн рублей. 

Еще раньше, в ноябре 2020 года власти Вологды чуть не отдали местную достопримечательность за 1,5 млн рублей.  Четырехэтажное здание площадью 248,9 кв. метров тогда досталось предпринимательнице Жанне Ивановой, которая как выяснилось, ранее арендовала постройку за 12 445 рублей в месяц (около 50 рублей за квадратный метр). В октябре Иванова направила в администрацию города заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ей имущества. Департамент имущественных отношений, как отмечают чиновники, не нашел оснований для отказа предпринимательнице в реализации права. Была проведена оценка "рыночной стоимости имущества", здание с участком оценили в 1 559 000 рублей. 

Многих жителей города тогда удивило, что постройку в центре продают по такой низкой цене. Администрация в письме вологжанину Кириллу Шелепину объяснила это совокупностью разных факторов — нестандартной планировкой, отсутствием межэтажных перекрытий (на самом деле, судя по фото они есть, правда, возможно, не на всех этажах здания), сложностью подъема на второй и последующий этажи. Кроме того, по данным администрации, у башни нет парковочных мест (хотя вся территория имеет покрытие из брусчатки) и затруднен подъезда с центральных магистралей.

— Это просто бред — подъезд к зданию доступен с магистральной улицы Чернышевского. Так же можно подъехать со стороны улицы Мира, — пишет Шелепин. 

Арендатор, который тогда получил право покупки башни, за годы аренды не начал приводить здание в порядок. Так, у сводов окон отваливается кладка, на крыше здания растут деревья. Ранее на этом объекте размещались антенны и оборудование операторов сотовой связи, о чем, как пояснили чиновники, ничего не знали в администрации города. 

В итоге в начале 2021 года сделку заморозили из-за проверок контролирующих органов, а после мэр Вологды Сергей Воропанов отменил постановление от 11 ноября 2020 года № 1674 «Об условиях приватизации нежилого здания (водонапорной башни) по адресу: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 4б с земельным участком». 

Тэги: башня, продажа имущества

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде школьницу Софью Жаворонкову нашли убитой
Мама подруги Сони Жаворонковой рассказала, как её дочери удалось спастись от убийцы
Соню Жаворонкову отпевали в открытом гробу
В Вологде на стене комнаты, где погибла Соня Жаворонкова, нашли послание убийцы
С 1 ноября посещать предприятия и организации на Вологодчине можно будет по QR-кодам
Соседи Ульяны Ланской, подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой, знали о странностях женщины
Поисковики рассказали, как искали 9-летнюю Соню Жаворонкову
В Вологодской области с 30 октября до 7 ноября объявлены нерабочими днями
В Вологде суд арестовал Ульяну Ланскую до 18 декабря
Следствие сомневается во вменяемости убийцы Сони Жаворонковой

Похожие новости

Водонапорную башню на улице Сергея Орлова в Вологде продали за 6 млн рублей

Об этом в соцсети сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов

6450
0

Сделку по водонапорной башне в Вологде «заморозили» до завершения проверок ФАС и ФСБ

Проверки начали проводить после обращений граждан

2190
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый собственник водонапорной башни в Вологде выставил ее на продажу
Губернатор Вологодской области награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
Мать погибшей Сони Жаворонковой встретилась с журналистами и рассказала о том, как пропала дочь
Вратарь череповецкой «Северстали» Константин Шостак признан лучшим новичком восьмой недели
Более 600 человек намерены переселить из аварийного жилья в 2022 году
В вологодском управлении ФСИН сменился начальник
30 зарядных станций для электрокаров намерены открыть в Вологодской области за два года
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

4655
0
25.10.2021 [БлогоVO]

«Дорога жизни», как называют ее местные жители

104
0
22.10.2021 [Обзор Прессы]

«Если регионы последуют примеру Севастополя, результаты переписи нужно будет выкинуть на помойку»

873
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика