Сделку по водонапорной башне в Вологде «заморозили» до завершения проверок ФАС и ФСБ

Подписание договора купли-продажи водонапорной башни на улице Чернышевского в Вологде, которую сейчас приватизируют по цене однокомнатной квартиры, отложено из-за проверок, проводимых контролирующими органами. Об этом сообщается в ответе чиновников на обращение вологжанина Кирилла Шелепина.

— В связи с многочисленными обращениями от жителей Вологды в сети интернет по вопросу продажи водонапорной башни по адресу: улица Сергея Орлова, 4б, администрация Вологды направила документы в контролирующие органы для проведения мероприятий по оценке доводов, изложенных в обращениях граждан. С учетом вышеизложенного, подписание договора купли-продажи муниципального имуществоа со стороны администрации отложено до окончания проведения вышеуказанных мероприятий, — говорится в ответе.

Как ранее сообщал NewsVo, власти Вологды решили продать водонапорную башню в центре города вместе с земельным участком. Четырехэтажное здание площадью 248,9 кв. метров всего за 1,5 млн. рублей досталось предпринимательнице Жанне Ивановой, которая как выяснилось, ранее арендовала постройку за 12 445 рублей в месяц (около 50 рублей за квадратный метр). В октябре Иванова направила в администрацию города заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ей имущества. Департамент имущественных отношений, как отмечают чиновники, не нашел оснований для отказа предпринимательнице в реализации права. Была проведена оценка "рыночной стоимости имущества", здание с участком оценили в 1 559 000 рублей.

Многих жителей города удивило, что постройку в центре продают по такой низкой цене. Администрация в письме Шелепину объясняет это совокупностью разных факторов — нестандартной планировкой, отсутствием межэтажных перекрытий (на самом деле, судя по фото они есть, правда, возможно, не на всех этажах здания), сложностью подъема на второй и последующий этажи. Кроме того, по данным администрации, у башни нет парковочных мест (хотя вся территория имеет покрытие из брусчатки) и затруднен подъезда с центральных магистралей.

— Это просто бред — подъезд к зданию доступен с магистральной улицы Чернышевского. Так же можно подъехать со стороны улицы Мира, — пишет Шелепин.

Арендатор, который сейчас получил право покупки башни, за годы аренды не начал приводить здание в порядок. Так, у сводов окон отваливается кладка, на крыше здания растут деревья. Ранее на этом объекте размещались антенны и оборудование операторов сотовой связи, о чем, как пояснили чиновники, ничего не знали в администрации города.

Примечательно, что в 2017 году башню выставляли на аукцион, и тогда начальная цена объекта равнялась 3 048 000 рублей. Правда, торги отменили, и здание в итоге сдали в аренду. Теперь его продают в два раза дешевле.