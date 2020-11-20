Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей

20.11.2020 [Общество]

Власти Вологды продали водонапорную башню в центре города вместе с земельным участком. Четырехэтажное здание площадью 248,9 кв. метров всего за 1,5 млн. рублей досталось предпринимательнице Жанне Ивановой, которая как выяснилось, ранее арендовала постройку. 

Ранее NewsVo сообщал, что администрация города в 2017 году неоднократно пыталась выставить на торги здание на улице Орлова 4Б вместе с землей. Тогда, правда, ее оценивали в два раза дороже — в 3 млн. рублей. Генеральный директор «Кондитерской фабрики» Раиса Иванова предложила разместить в водонапорной башне музей сладостей. Только для этого, по ее мнению, к башне надо приделать стеклянный лифт. Однако в комитете по охране объектов культурного наследия области сказали, что лифт будет резко диссонировать с окружающей исторической застройкой, и проект не одобрили.

«Движение «Вместе» обратило внимание на то, что Жанна Иванова арендует здание еще с 2018 года, при этом каких-либо конкурсов на поиск арендаторов этого объекта активистам найти не удалось.  При этом "Красный Север" писал о том, что арендатором постройки является сама Раиса Иванова.

По всей видимости, Жанна Иванова, которая купит башню за 1,5 млн. рублей - жена сына Раисы, то есть невестка директора Вологодской кондитерской фабрики. 

Тэги: продажа имущества

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