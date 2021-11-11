Предпроектные работы по мосту в створе Флотского переулка в Вологде планируют завершить в феврале следующего года.

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, что рассматривались три варианта мест для расположения этого моста.

Согласно первому варианту, мост предлагалось вывести с Флотского переулка на территорию ДК «Речник». В этом случае здание ДК нужно будет снести. Попадут под снос и дома, которые находятся на противоположном берегу.

Во втором варианте мост смещается ближе к ЖК «Флагман». При этом ДК «Речник» сохраняется, но нужно будет строить кольцевую развязку на перекрестке Судоремонтной и Машиностроительной.

Третий вариант: строительство моста в створе улицы Левичева. В этом случае расширение улицы повлечет за собой снос здания УФСИН и церкви. По мнению экспертов, это самый дорогостоящий проект.

– Остановились на втором варианте проекта, чтобы автомобилисты могли с улицы Конева проехать через туннель, свернуть к ЖК «Солнечный остров», выехать на Флотский переулок и по мосту – в заречную часть города. После завершения работ по предпроекту, начинаем проектировать Флотский мост, чтобы войти в федеральную программу, – говорит Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2019 году на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде из городского бюджета потратили 7,5 миллионов рублей. Результат работы составил 15 томов и опубликован на сайте Администрации города Вологды.

В рамках этой комплексной схемы город должен сформировать малое транспортное кольцо (МТК), для создания которого необходимо построить два новых моста – Некрасовский и Флотский, а также улицу поэта Романова и транспортную развязку в створе Говоровского проезда. МТК позволит транспорту переезжать из района в район, не перегружая центральную часть города.

Разговоры о строительстве Флотского моста ведутся давно.

Ещё в 2013 году о создании этого моста бывший мэр Евгений Шулепов рассказывал в рамках проекта «Насон-город». Тогда планировалось, что этот проект «в течение ближайших семи лет» поможет «раскрутить» город как туристический бренд, увеличит число туристов до 1 миллиона человек в год, а доход в казну города составит 10 миллиардов рублей.

– От Дома Петра Первого мы по мостику, которого пока еще нет, но вскоре появится, переходим на другой берег. Мы полностью приведем в порядок Набережную 6 Армии. Подходим к мосту 800-летия. Вместо слободы появится гостиничный комплекс. Отсюда будут просматриваться обе набережные с восстановленными храмами. Здесь в декабре 2015 года появится новый Некрасовский мост, — говорил в 2013 году Евгений Шулепов.

С тех пор представители власти то вспоминали о необходимости строительства Флотского моста, то снова забывали. Как шутили вологжане: в предвыборный год в Вологде снова начнут обещать строить мосты. В первую очередь речь шла о Некрасовском мосте. Подробнее о том, как отодвигались сроки его строительства можно проследить по публикациям на сайте NewsVo.

Сначала сроки перенесли на 2016 год. В решении Вологодской гордумы от 27 октября 2016 года № 990 упоминаются оба моста – Флотский и Некрасовский. Здесь говорится, что они находятся «в стадии реализации». Затем сроки перенесли на неопределенный срок и так далее.