На разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Вологде потратили 7,5 миллионов рублей

Пока городские власти в Вологде рассказывают о планах по внедрению комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), градозащитники бьют тревогу из-за планов по строительству малого транспортного кольца. Некрасовский мост, который входит в это кольцо, намерены возводить на территории с охранным статусом, где подобное строительство запрещено.

Комплексную схему организации дорожного движения в Вологде, рассчитанную до 2035 года, приняли в этом году. За ее разработку заплатили 7,5 млн руб. из городского бюджета, работы выполняло ООО «Дорнадзор» из Санкт-Петербурга.

КСОДД представляет собой 15 томов и размещен на сайте Администрации города Вологды.

- Разработка КСОДД была обязательным условием для работы по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и в результате эта работа определила стратегические направления дальнейших действий Администрации в развитии дорожного движения в городе. Это оценка специалистов, что необходимо предпринять, чтобы сократить пробки, оптимизировать движение, транспортное сообщение между микрорайонами. Программа рассчитана не на один год и включает много работ: внедрение «зеленой волны», строительство улиц-дублеров, современных развязок, в том числе кольцевых, строительство мостов и так далее, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В рамках КСОДД нужно сформировать малое транспортное кольцо (МТК), которое предполагает строительство двух мостов – Некрасовского и Флотского, улиц поэта Романова и транспортной развязки в створе Говоровского проезда.

- Ключевыми элементами малого транспортного кольца должны стать Некрасовский мост, мост во Флотском переулке, а также строительство улицы поэта Романова, которая соединит Конева и Ярославскую. Тем самым малое транспортное кольцо позволит разгрузить Заречную часть города и ул. Конева. Уже первый запланированный объект - Некрасовский мост - даст автомобилям возможность, не доезжая до центра, осуществлять выезд на пр. Победы, уходить на ул. Ленинградскую, выезжать за город. И, естественно, это поможет разгрузить существующие мосты, которые, в соответствии с выводами экспертов, работают на пределе возможностей и являются сегодня местами формирования пробок в часы пик, - отметил заместитель начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды со ссылкой на безымянных экспертов, на сегодняшний день Октябрьский мост загружен практически на 200 %, пропуская в часы пик более 4 тысяч машин в час в обоих направлениях:

- На мосту 800-летия загрузка составляет свыше 150 %, а поток машин в час пик порядка 3,5 тысячи единиц в обоих направлениях. Строительство малого транспортного кольца, включающего два новых моста, снизит загрузку существующих инженерных конструкций в 1,5-2 раза.

В администрации города говорят, что доля автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки в час пик снизится вдвое, а по некоторым участкам - втрое. Первым этапом реализации МТК должен стать Некрасовский мост, также в 2020 году планируется начать проектирование улицы поэта Романова.

Скриншот "ГИС Вологда".

В администрации города заверяют, что МТК пойдет в обход исторической части Вологды. Однако это не так: будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. По закону, строить его там нельзя, место для моста нужно переносить.

На это нарушение градостроительных норм обращают внимание в сообществе «Настоящая Вологда». Ради строительства Некрасовского моста в правительстве Вологодской области хотят поменять предмет охраны исторического поселения. Для этого хотят внести изменения в постановление правительства Вологодской области от 24.12.2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда».

Под угрозой исчезновения будут две исторические территории: Кайсаров ручей (это памятник археологии «Городище — XII–XV вв., место основания г. Вологды») и архитектурно-ландшафтный комплекс «Урочище Поляна Белоризцев». Подробнее об этом рассказывается в блоге «Настоящей Вологды».