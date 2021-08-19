Арендатора парка Ветеранов в Вологде вновь обязали вернуть имущество городской администрации

Фирма «Аркон», арендатор парка Ветеранов в Вологде, не смогла обжаловать решение суда о расторжении договора аренды, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Решение было оглашено Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом в четверг, 19 августа.

В «Арконе» считают, что надлежащим образом выполняли условия договора по содержанию имущества парка: обслуживали территорию парка, проводили необходимые обследования аттракционов, ремонтировали их, приобрели и установили новые, разработали проект реконструкции парка, но не приступили к его реализации якобы из-за неправомерных действий администрации. Долги по арендной плате (около миллиона рублей) представитель фирмы, как отмечают в пресс-службе судов Вологодской области, объяснял отсутствием дохода из-за пандемии коронавируса. В администрации настаивали на невыполнении обязательств по содержанию парка.

Как ранее сообщал NewsVo, в декабре 2016 года администрация Вологды сдала Парк ветеранов в аренду на 25 лет фирме «Аркон». Компания должна была ежегодно платить в бюджет города 1 701 094,75 рублей, а в течение трех лет разработать план реконструкции парка, а потом его реализовать. Один из учредителей "Аркона", Павел Архипов, рассказал в декабре 2016 года, что в 2022 году в парке появится новый забор, новые дорожки и новые аттракционы. Он также пообещал, что будет очищен пруд, а всю территорию парка охватит бесплатный вай-фай. В 2019 году представители арендатора парка заявили, что давно готовы приступить к благоустройству парка, но городские власти не дают им на это разрешения.

В начале апреля 2021 года решением суда договор был расторгнут. ООО «Аркон» обязано передать муниципальное имущество администрации в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу. Кроме того, суд обязал фирму выплатить в городской бюджет задолженность в размере 1 079 849 рублей 92 копейки, в том числе основной долг размере 985 006 рубля 33 копейки и пени в размере 94 843 рубля 59 копеек. Сегодня это решение было поддержано Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом.

Мэр Вологды Сергей Воропанов в соцсети написал, что в администрации уже разрабатывают концепцию благоустройства парка. Далее возможны два варианта. Первый - благоустройство за средства инвестора.

- Наученные горьким опытом, договор составим на других условиях, выполнение работ уже в первый год, - говорит Воропанов.

Второй вариант - благоустройство будут выполнять за бюджетный счет, поэтапно. Например, по программе Комфортная городская среда, если жители поддержат парк Ветеранов в голосовании.