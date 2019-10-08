«Как вкладывать в парк деньги, если нам не дают работать?»: в Вологде обсудили состояние Парка ветеранов

Евгения Сибирцева

Сегодня в Парке ветеранов в Вологде состоялась встреча, которую администрация города назвала собранием своих сотрудников, депутатов, арендатора парка и общественности. Правда, жители, по большей части, оказались на встрече только благодаря объявлению о ней в группе NewsVo.

Темой встречи были заявлены работа и содержание Парка ветеранов - что жителям нравится, а что не устраивает. Однако провести ее, судя по всему, планировали без самих жителей – городские власти об этом собрании нигде не объявили.

На встречу позвали председателей двух ТОСов и председателя ветеранской организации. На вопрос NewsVo, каким образом об этой встрече были проинформированы жители, непредставившийся сотрудник горадминистрации сказал, что это было сделано через ТОСы. Каким образом – непонятно. В объединенной группе ТОСов «Некрасовский» и «Горького» (именно их руководителей позвали на встречу) анонса встречи не было. Непонятно и то, почему объявления о встрече не было на сайте администрации Вологды и почему оно не было разослано в СМИ. Отметим, что председатель ТОСа «Горького» Максим Васильев возмутился, когда увидел, что Евгений Доможиров с активистом «Движения «Вместе» стали снимать собрание на камеру. У других жителей, пришедших публично обсудить городской парк, это вопросов не вызвало.

Сотрудник администрации Вологды сказал, что они «отрабатывают жалобы» на содержание парка.

Жалобы, действительно, есть, и многие из них обоснованные. Но на встрече выяснился факт, про который городские власти никогда не говорили. Оказалось, что арендатор – ООО «Аркон» - не может начать работы по благоустройству в парке, потому что чиновники сами не дают ему на это разрешения.

- 1 июля мы подали заявление на проведение работ. Нам отказали, - пояснил представитель ООО «Аркон» Анатолий Мудрый.

Арендатор также готов установить освещение на центральной дорожке парка, но ему также не дают на это разрешение.

Выяснилось, что проект благоустройства Парка ветеранов был отдан на рассмотрение в администрацию города еще полтора года назад. Однако согласовали его лишь в июле 2019 года (!). Но теперь городские власти судятся, чтобы расторгнуть договор аренды с ООО «Аркон».

На вопрос, что именно нарушил арендатор, чиновники ответили, что были жалобы населения. При этом, по словам представителей арендатора, сотрудники горадминистрации постоянно устраивают проверки парка, на которые не зовут их самих, и ставят бизнесу палки в колеса.

- Они приходят, втихую прошли - [зафиксировали] там бутылка в пруду. Конечно, если ночью бутылку бросили, мы ее утром убрали. А они придут, найдут где-то веточку неубранную и говорят: «Мы с вами разорвем контракт». Как вкладывать в парк деньги, если нам не дают работать?», - говорит Анатолий Мудрый.

Чиновники обвинили арендатора в плохом содержании парка.

- У вас по договору аренды прописано, что вы в течение этих трех лет должны были сделать проект, но никто вас не освобождал от той обязанности, что вы должны содержать парк в соответствии с правилами благоустройства, - сказала арендатору одна из сотрудниц администрации Вологды.

При этом в парке, по словам Анатолия Мудрого, ежедневно проходит уборка. Одна из жительниц района подтвердила на встрече, что уборка ведется (ред. - женщина сказала, что бывает в парке почти каждый день).

- Какое у нас нарушение? Скажите конкретно, - попросил Анатолий Мудрый сотрудников администрации. - Неоднократные жалобы, - ответил один из них.

Здесь стоит упомянуть, что количество жалоб, например, на ООО "Магистраль", которое должно заниматься уборкой городских улиц, в десятки раз раз превышает число нареканий к Парку ветеранов. Однако расторгнуть договор с "Магистралью" в администрации Вологды почему-то не спешат.

В иске о расторжении договора, который администрация Вологды подала в суд, чиновники ссылаются на «существенное ухудшение состояния парка».

- Скажите, в каком месте ухудшился парк? – спросил Анатолий Мудрый. Ответить на этот вопрос чиновники не смогли.

Примечательно, что, когда Парк ветеранов находился в управлении города, там годами не сертифицировались аттракционы. При этом ООО «Аркон», как сказал Анатолий Мудрый, получило несколько таких сертификатов.

- Мы автодром привели в порядок. Шесть новых машин купили, поставили лазерный тир.

На встрече выяснился еще один аспект. Администрация города все это время отказывалась показать жителям проект парка. Такой же отказ в августе получил и NewsVo. Однако оказалось, что сам арендатор наоборот готов продемонстрировать проект вологжанам. Сегодня в парке мы договорились с Анатолием Мудрым, что документ будет опубликован в интернете в ближайшие дни.

Отметим, что депутат гордумы от «Единой России» Максим Осокин (он же - председатель ТОС "Заречье"), пришедший на встречу, почему-то никак в ней участвовал и ушел вскоре после ее начала. Зато депутат Алексей Коновалов от той же партии, которого на встрече не было, оперативно опубликовал у себя на странице пост о ней. Суть его сводится к тому, что сказали на встрече сотрудники горадминистрации: на парк много жалоб, он «стал выглядеть ещё хуже» и «Администрация подняла вопрос о том, чтобы расторгнуть договор об аренде с предпринимателями»:

NewsVo продолжает следить за происходящим в Парке ветеранов.