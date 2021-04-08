Договор аренды парка Ветеранов в Вологде расторгнут по решению суда

08.04.2021 [Общество]

В Вологде по решению суда расторгнут договор по аренде парка Ветеранов, заключенный ранее с фирмой «Аркон». Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Сергей Воропанов. 

— Парк был передан арендатору в 2016 году сроком на 25 лет. Но с тех пор, кроме демонтажа аттракционов, никаких работ по благоустройству не проводилось. Вологжане абсолютно правильно требовали навести порядок, ухаживать за территорией, заняться, наконец, благоустройством. Много раз мы пытались вернуть парк городу, но условия контракта не позволяли нам этого сделать, — пишет Воропанов.

По его словам, решение пока не вступило в законную силу, но как только это произойдет, чиновники начнут обсуждать благоустройство парка. 

По данным пресс-службы судов Вологодской области, ООО «Аркон» обязано передать муниципальное имущество администрации в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу. Кроме того, суд обязал фирму выплатить в городской бюджет задолженность в размере 1 079 849 рублей 92 копейки, в том числе основной долг размере 985 006 рубля 33 копейки и пени в размере 94 843 рубля 59 копеек.

Как ранее сообщал NewsVo, в декабре 2016 года администрация Вологды сдала Парк ветеранов в аренду на 25 лет фирме «Аркон». Компания должна была ежегодно платить в бюджет города 1 701 094,75 рублей, а в течение трех лет разработать план реконструкции парка, а потом его реализовать. Один из учредителей "Аркона", Павел Архипов, рассказал в декабре 2016 года, что в 2022 году в парке появится новый забор, новые дорожки и новые аттракционы. Он также пообещал, что будет очищен пруд, а всю территорию парка охватит бесплатный вай-фай. В 2019 году представители арендатора парка заявили, что давно готовы приступить к благоустройству парка, но городские власти не дают им на это разрешения. 

Тэги: парк ветеранов
Сюжет: аренда Парка ветеранов

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