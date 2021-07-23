Правительство Вологодской области обратилось к Путину за помощью в реконструкции ДКЖ

Правительство Вологодской области обратилось в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина о поддержке проекта реконструкции здания ДКЖ в части выделения финансовых ассигнований федерального бюджета на софинансирование проекта.

– Вопрос софинансирования ремонтно-реставрационных работ на ДКЖ за счет средств федерального бюджета находится на контроле в Министерстве культуры Российской Федерации, – сообщил представитель Департамента культуры и туризма Вологодской области в комментариях на странице сообщества «Настоящая Вологда». – Расходы на реконструкцию на протяжении нескольких лет не поддерживаются федеральными органами власти, так как расходы федерального бюджета в первоочередном порядке направлены на завершение строительства начатых объектов культуры. Работы по реконструкции ДКЖ с благоустройством прилегающей территории будут выполнены при условии выделения финансовых средств из федерального бюджета. Привлечение средств федерального бюджета на реконструкцию ДКЖ продолжается и в 2021 году.

Напомним, здание Дома культуры железнодорожников в Вологде на Ветошкина, 12, находится в собственности Вологодской области. С 2002 года это здание считается объектом культурного наследия регионального значения и не подлежит сносу.

Ранее NewsVo рассказывал, что госэкспертиза проекта реконструкции здания ДКЖ и прилегающего к нему парка обошлась областному бюджету в 1,7 млн рублей.

– Планируется также реализовать проект реконструкции памятника истории и культуры - Дома культуры железнодорожников в Вологде, который закрыт более 10 лет, требует капитального ремонта, объем инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей, – рассказал губернатор Олег Кувшинников корреспонденту ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года.

Самое крупное деревянное здание Вологды, Дворец культуры Вологодского отделения Северной железной дороги был открыт в 1927 году. Окончательно сдан в эксплуатацию в 1932 году. Первоначально он назывался «Клуб 10-летия Октябрьской революции» (КОР). В 1945 году клуб переименован в Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ).

Во Дворце культуры имелось два зрительных зала: большой зал на 1100 мест и малый зал на 150 мест. Зал на 1100 мест долгое время был лучшим залом города, сообщает сайт История Вологды.



