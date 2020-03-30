В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус

В Череповце количество человек с подозрением на коронавирусную инфекцию увеличилось до 12, еще у двоих этот диагноз официально подтвержден, сообщает мэр города Вадим Германов.

— Еще у трех череповчан предварительно подтвержден коронавирус. Таким образом, на сегодня мы имеем 14 положительных результатов из вологодского центра. Накануне в московском референс-центре подтвердили диагнозы 2 череповчан. Сейчас ждем подтверждения для еще 12 человек, — пишет Германов на своей странице в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что 27 марта предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Это сотрудник «Северстали» и его жена, оба недавно побывали за рубежом.

28 марта стало известно о еще семи заболевших. Сообщалось, что в городе будет введен режим ЧС, однако по данным регионального УМЧС, соответствующее постановление пока не принято.

Утром 29 марта мэр Череповца сообщил, что в городе 11 пациентов с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция". Вечером того же дня стало известно, что у двух из них диагноз подтвердился.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Вологодской области введен целый ряд ограничительных мероприятий: домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями; закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

Главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова дает советы жителям, как вести себя во время карантина на нерабочей для страны неделе.

Областная «горячая линия» по вопросам коронавируса, работает круглосуточно: 8-800-200-93-88

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