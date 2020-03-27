С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена

27.03.2020 [Общество]

В «Северстали» подтвердили, что коронавирусную инфекцию в Череповце подозревают у одного из их сотрудников и его жены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— В компании «Северсталь» выявлен сотрудник, находящийся под подозрением на коронавирусную инфекцию. Определен предварительный диагноз у нашего сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус. Заболевший сотрудник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Это один из сотрудников «Северсталь», который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пациент не контактировал напрямую с производственным персоналом. База отдыха "Торово", в которой проживали супруги, а также офисные здания комбината, закрыты и находятся в обсервации. Сотрудники офисного блока переведены на удаленную работу.

Ранее NewsVo сообщал, что предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Мужчину и женщину поместили в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а по месту их последнего нахождения проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр, в ближайшее время будут известны результаты.

Продолжение темы: В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны

 

Тэги: «Северсталь», коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологодском районе сообщают о нарушениях карантина приехавшей из Турции соцработницей
Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде
Неделю с 30 марта по 5 апреля в России объявили нерабочей из-за коронавируса
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
Губернатор Олег Кувшинников в эфире Первого канала рассказал, как в детстве пас коров
27.03.2020 [Общество]

Вологодская станция переливания крови ищет доноров с отрицательными резус-факторами

316
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школьники Вологодской области не выйдут на учебу 1 апреля
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
В Соколе осудили мошенницу, которая поменяла 80 тысяч рублей пенсионерки на билеты «банка приколов»
В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны
У двух людей на базе отдыха под Череповцом обнаружен коронавирус
Вологодская станция переливания крови ищет доноров с отрицательными резус-факторами
К одинокому инвалиду в Вологодском районе будет регулярно приходить соцработник
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3921
0
26.03.2020 [БлогоVO]

Вологда предстаёт плохо убранным общественным сортиром

2123
0
26.03.2020 [Обзор Прессы]

Самое главное из обращения Владимира Путина к гражданам

529
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика