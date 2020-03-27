В «Северстали» подтвердили, что коронавирусную инфекцию в Череповце подозревают у одного из их сотрудников и его жены. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— В компании «Северсталь» выявлен сотрудник, находящийся под подозрением на коронавирусную инфекцию. Определен предварительный диагноз у нашего сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус. Заболевший сотрудник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Это один из сотрудников «Северсталь», который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пациент не контактировал напрямую с производственным персоналом. База отдыха "Торово", в которой проживали супруги, а также офисные здания комбината, закрыты и находятся в обсервации. Сотрудники офисного блока переведены на удаленную работу.

Ранее NewsVo сообщал, что предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Мужчину и женщину поместили в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а по месту их последнего нахождения проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр, в ближайшее время будут известны результаты.

Продолжение темы: В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны