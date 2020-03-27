У двух людей, отдыхавших на базе отдыха под Череповцом, обнаружен коронавирус

Двум людям, находящимся на территории Вологодской области, поставлен предварительный диагноз — коронавирусная инфекция. Инфицированные пациенты — семейная пара, некоторое время назад они вернулись из-за рубежа и находились на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца, сообщает пресс-служба губернатора.

Мужчину и женщину поместили в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а по месту их последнего нахождения проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией. Для подтверждения диагноза пробы направлены в Москву в референс-центр, в ближайшее время будут известны результаты.

«Сотрудники полиции отрабатывают круг лиц, с которыми могли контактировать супруги по возвращению в регион. Все эти люди в ближайшее время будут установлены. Для них будет определен режим самоизоляции или размещение в обсервационных пунктах для дополнительного наблюдения. Специалисты проведут лабораторные пробы, чтобы подтвердить или опровергнуть факт распространения опасного заболевания», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, 27 марта в Вологодской области развертывается работа двух монопрофильных учреждений по лечению коронавирусных больных, они разместятся на базе первой больницы города Вологды и строительной больницы города Череповца. В связи с этим сейчас производится перераспределение больных этих учреждений по другим медицинским организациям.