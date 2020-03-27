В Вологодской области закроют торговые центры, кафе и рестораны

После выявления двух пациентов с коронавирусом в Череповце в Вологодской области принято решение о карантине и дополнительных ограничительных мероприятиях.

— Должны быть закрыты все объекты с массовым пребыванием людей (в том числе ТРЦ, кафе и рестораны), за исключением аптек, продовольственных магазинов и предприятий жизнеобеспечения, — сообщает пресс-служба губернатора.

В Вологодской области, как и по всей стране, следующая неделя будет нерабочей. В этот период всем жителям рекомендовано оставаться дома и исключить все возможные личные контакты.

— Как мы и предполагали, по предварительной информации, инфекция была завезена из-за пределов региона, поэтому я обращаюсь ко всем вологжанам с просьбой не поддаваться панике. Мы были готовы, в том числе, и к такому сценарию. Весь медицинский персонал обеспечен необходимым оборудованием, лекарствами и средствами защиты, прошел дополнительный инструктаж. Поэтому уверен, что мы справимся с этой угрозой, — отметил глава региона Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области действует целый комплекс ограничительных мер из-за коронавируса. Так, школьники отправлены на вынужденные каникулы, а студенты колледжей, техникумов и вузов переведены на дистанционное обучение. Запрещены любые массовые мероприятия.

В регионе продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции. При этом, если гражданин живет с семьей, необходимо по возможности исключить контакты с близкими, не подвергнутыми самокаратнину: оставаться в пределах одной комнаты, пользоваться кожными антисептиками и защитной маской, использовать строго индивидуальную посуду и средства гигиены, проветривать помещение и спать отдельно.

Если же речь идет об однокомнатной квартире, то родственники вернувшегося из-за границы также остаются в самоизоляции. Об этом необходимо проинформировать специалистов по телефону круглосуточной региональной «горячей линии» 8-800-200-93-88. Больничный должны выдать всем членам семьи, проживающим на одной жилой площади.