В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта

Школьники Вологодской области отправятся на вынужденные каникулы из-за коронавируса, такое решение было принято на оперативном совещании в региональном правительстве.

— По ситуации на 17 часов ни одного случая новой коронавирусной инфекции в Вологодской области не выявлено, — отметил губернатор Олег Кувшинников. –Несмотря на это, считаю необходимым с 18 марта по 1 апреля отправить на школьные каникулы учеников всех образовательных школ Вологодской области.

В этот период в образовательных учреждениях проведут дезинфекцию всех помещений, сообщает пресс-служба губернатора.

В колледжах, техникумах, а также в высших учебных заведениях области будут учиться дистанционно. Кроме того, до 1 апреля в регионе приостановлена деятельность учреждений дополнительного образования.

Пресс-служба губернатора также сообщает, что в связи с введением вынужденных каникул работодателям рекомендовано проявить лояльное отношение к сотрудникам предприятий и организаций, чьи дети нуждаются в дополнительном уходе.

Под запрет попали командировки госслужащих в другие регионы страны, проведение календарных спортивных, театрально-концертных мероприятий, а также гастроли творческих коллективов, групповые экскурсии в музеях, работа библиотек.

Специалисты департамента экономического развития и департамента сельского хозяйства будут в постоянном режиме мониторить розничные цены на продовольственные товары и предметы первой необходимости, а также складские запасы.

Корме того, до отдельного распоряжения глава региона приостановил проведение градостроительных советов на территориях и подготовку к проведению Государственного совета Вологодской области.

- Вологжанам, недавно прибывшим из любой зарубежной страны, настоятельно рекомендовано оставаться дома в течение 14 дней на самоизоляции. При этом нет необходимости посещать поликлиники или другие медицинские учреждения. После обращения на горячую линию 8 (8172) 71-27-20 специалист придет на дом и оформит больничный, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NewsVo сообщал, что с 17 марта в Вологодской области ввели режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Постановлением областного правительства также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием. Изначально предполагалось, что в школах и техникумах введут свободное посещение.