В Вологодской области вводят режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса

Режим повышенной готовности вводят в Вологодской области на месяц с 17 марта в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения.

— В соответствии с этим постановлением правительства Вологодской области на период действия режима «повышенная готовность» запрещается проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием, - заявил на оперативном совещании в областном правительстве глава региона Олег Кувшинников.

Юрлицам и предпринимателям, работающим в местах массового скопления людей, а также всем транспортным компаниям власти рекомендуют усилить «организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции».

Ранее NewsVo сообщал, что из-за коронавируса с 17 марта переходят на дистанционное обучение студенты Вологодского госуниверситета и Вологодской молочнохозяйственной академии. В Череповецком госуниверситете с 16 марта отменили все массовые мероприятия, на дистанционное обучение уйдут с 23 марта.