В Вологодской области вводят режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса

16.03.2020 [Общество]

Режим повышенной готовности вводят в Вологодской области на месяц с 17 марта в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. 

— В соответствии с этим постановлением правительства Вологодской области на период действия режима «повышенная готовность» запрещается проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием, - заявил на оперативном совещании в областном правительстве глава региона Олег Кувшинников.

Юрлицам и предпринимателям, работающим в местах массового скопления людей, а также всем транспортным компаниям власти рекомендуют усилить «организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции».

Ранее NewsVo сообщал, что из-за коронавируса с 17 марта переходят на дистанционное обучение студенты Вологодского госуниверситета и Вологодской молочнохозяйственной академии. В Череповецком госуниверситете с 16 марта отменили все массовые мероприятия, на дистанционное обучение уйдут с 23 марта. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
Двое детей провалились под лед в Вологде
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей
В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя
Суд обязал администрацию Вологды выплатить бизнесмену Игорю Смирнову 11,5 млн рублей
Новым главным архитектором Вологды стала Ольга Макарова
10.03.2020 [БлогоVO]

Я напишу кейс «Rosneft: a series of great mistakes» и буду читать его в бизнес-школах

1692
0
05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

4594
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области вводят режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса
С 17 марта в Вологодском госуниверситете перейдут на дистанционное обучение
В Вологде дети с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в конном клубе «Виват»
С 23 марта студентов Череповецкого госуниверситета переведут на дистанционное обучение
Спасенная из реки в Вологде десятилетняя девочка в больнице с обморожением рук
Умер вологодский музыкант Сергей Демин
Вологжанин отсудил у предпринимателя 198 тысяч рублей компенсации за бракованную видеокарту
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

4594
0
16.03.2020 [БлогоVO]

Не знал ,что в Вологде есть зубры

247
0
13.03.2020 [Обзор Прессы]

Чтобы не заболеть коронавирусом, очень важно мыть руки. Как делать это правильно?

618
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика