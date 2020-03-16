С 23 марта студентов Череповецкого госуниверситета переведут на дистанционное обучение

С 23 марта студенты Череповецского госуниверситета будут переведены на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение в администрации вуза приняли, следуя указаниям Минобрнауки РФ.

«На этой неделе будут проведены все организационные мероприятия. Каждым преподавателем по каждой дисциплине будет определен формат этого обучения, сама организация обучения будет доведена до всех студентов. Занятия будут производиться в полном объеме, только в дистанционной форме»,- говорит и.о. ректора университета Александр Стрижов.

Все необходимые материалы будут размещены на образовательном портале ЧГУ. При этом все массовые мероприятия в вузе отменены уже с 16 марта.

Ранее NewsVo также сообщал, что Минпросвещения России отправило в регионы страны рекомендации о переводе школьников на дистанционное обучение. В ведомстве отмечают, что это превентивная мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.