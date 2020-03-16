С 23 марта студентов Череповецкого госуниверситета переведут на дистанционное обучение

16.03.2020 [Общество]

С 23 марта студенты Череповецского госуниверситета будут переведены на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение в администрации вуза приняли, следуя указаниям Минобрнауки РФ.  

«На этой неделе будут проведены все организационные мероприятия. Каждым преподавателем по каждой дисциплине будет определен формат этого обучения, сама организация обучения будет доведена до всех студентов. Занятия будут производиться в полном объеме, только в дистанционной форме»,- говорит и.о. ректора университета Александр Стрижов.

Все необходимые материалы будут размещены на образовательном портале ЧГУ. При этом все массовые мероприятия в вузе отменены уже с 16 марта.

Ранее NewsVo также сообщал, что Минпросвещения России отправило в регионы страны рекомендации о переводе школьников на дистанционное обучение. В ведомстве отмечают, что это превентивная мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Тэги: ЧГУ, вузы, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Умер вологодский музыкант Сергей Демин
Двое детей провалились под лед в Вологде
Правительство России выступило против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек
Дорогу Вологда-Норобово перекроют вечером 13 марта
На сайте правительства Вологодской области появился специальный раздел о коронавирусе
Телевизор в BMW правительства Вологодской области установят за 330 тысяч рублей
В Череповце офтальмолог убеждал пациентов покупать хрусталики для глаз у своей жены-предпринимателя
Суд обязал администрацию Вологды выплатить бизнесмену Игорю Смирнову 11,5 млн рублей
Новым главным архитектором Вологды стала Ольга Макарова
16.03.2020 [БлогоVO]

Рассмотрение апелляционной жалобы ООО «Технопарк» (Шиес)

301
0
12.03.2020 [БлогоVO]

Сероводород, выделяемый адской скважиной становится проблемой для местных жителей

3162
0
10.03.2020 [Общество]

Прокуратура подтвердила незаконность мешающих проезду по улице Возрождения в Вологде построек

3806
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области вводят режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса
С 17 марта в Вологодском госуниверситете перейдут на дистанционное обучение
В Вологде дети с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в конном клубе «Виват»
С 23 марта студентов Череповецкого госуниверситета переведут на дистанционное обучение
Спасенная из реки в Вологде десятилетняя девочка в больнице с обморожением рук
Умер вологодский музыкант Сергей Демин
Вологжанин отсудил у предпринимателя 198 тысяч рублей компенсации за бракованную видеокарту
 


05.03.2020 [Общество]

ПрофаНАЦия: как в Вологодской области реализуются национальные проекты в области экологии

4594
0
16.03.2020 [БлогоVO]

Не знал ,что в Вологде есть зубры

245
0
13.03.2020 [Обзор Прессы]

Чтобы не заболеть коронавирусом, очень важно мыть руки. Как делать это правильно?

618
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика