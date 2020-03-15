Министерство просвещения России рекомендует перевести школьников на дистанционное обучение

Минпросвещения России отправило в регионы страны рекомендации о переводе школьников на дистанционное обучение. В ведомстве отмечают, что это превентивная мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции пишет "Интерфакс".

«У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — цитируют в пресс-службе главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Кроме того, в регионы разослали рекомендации об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля. В них, в частности, региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений.

В Министерстве также отмечают, что в большинстве регионов в ближайший период начнутся плановые каникулы у детей.

Ранее власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения школ на фоне распространения коронавируса.