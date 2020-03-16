В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей

С 17 марта 2020 года в Вологодской области органам местного самоуправления, а также администрациям учреждений среднего образования рекомендовано разрешить посещение занятий в школах, колледжах и техникумах по усмотрению родителей.

— Для школьников и студентов, которых родители решат оставить дома, образовательные учреждения обязаны обеспечить дистанционное обучение без потери качества. Занятия в учебных заведениях будут проходить в обычном режиме, — сообщает сайт департамента образования Вологодской области.

Администрация Вологды и мэрия Череповца уже объявили о введении свободного посещения в школах городов.

— Полностью на дистанционное обучение переведена Центр Созвучие (23 школа) и начальная школа образовательного центра № 42. Это связано с уровнем заболеваемости по ОРВИ и риском распространения вируса, — написал в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, с 17 марта в Вологодской области вводят режим повышенной готовности на месяц в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения. Среди ограничительных мер, связанных с пандемией, — запрет на проведение детских, межшкольных, межмуниципальных, спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями; спортивных, культурных и иных мероприятий с числом участников более 500 человек. Постановлением областного правительства также запрещается проведение всех мероприятий с международным и межрегиональным участием.