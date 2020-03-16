С 17 марта в Вологодском госуниверситете перейдут на дистанционное обучение

16.03.2020 [Общество]

Вологодский государственный университет и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия переводят своих студентов на дистанционное обучение с 17 марта. Решение было принято 16 марта в ходе межинститутского совещания, сообщает новостной сайт городской администрации вологда.рф.

Ранее NewsVo cообщал, что в Череповецком государственном университете дистанционное обучение вводится с 23 марта, а массовые мероприятия в вузе отменили с 16 марта.

Тэги: ВоГУ, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области

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