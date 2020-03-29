Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати

Количество людей с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» в Череповце за сутки увеличилось до 11 человек. Об этом мэр Череповца Вадим Германов утром 29 марта сообщил на своей странице в соцсети.

— На 9 часов утра в нашем городе 11 заболевших коронавирусом. Кроме того, 546 человек, вернувшиеся из-за границы, остаются дома на самоизоляции. Мы делаем все возможное для того, чтобы держать эту ситуацию под контролем, — сообщает Германов.

28 марта власти Череповца объявили об отмене льготного проезда в транспорте — проездные не действуют.

— Поверьте, это вынужденная мера и принята она для того, чтобы максимальное количество людей оставалось дома, — отмечает мэр.

Ранее NewsVo сообщал, 27 марта предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. 28 марта стало известно о еще семи заболевших. Сообщалось, что в городе будет введен режим ЧС, однако по данным регионального УМЧС, соответствующее постановление пока не принято.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Вологодской области введен целый ряд ограничительных мероприятий: домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями; закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

Главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова дает советы жителям, как вести себя во время карантина на предстоящей нерабочей для страны неделе.

Областная «горячая линия» по вопросам коронавируса, работает круглосуточно: 8-800-200-93-88

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