В Череповце введут режим ЧС: у девяти жителей города подозревают коронавирус

В Вологодской области девяти человекам поставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Все они находятся в Череповце.

— Ждем окончательного подтверждения диагнозов из московской лаборатории. Еще 545 человек находятся на домашнем карантине, — пишет в соцсети мэр города Вадим Германов.

В данный момент полиция и врачи контролируют соблюдение самоизоляции: в городе работают 18 мобильных групп.

— За прошедшие сутки они посетили 231 человека, из которых 15 находились вне дома. Материалы о правонарушении уже составлены, — отмечает Германов.

Таким образом, за сутки количество людей с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось с двух до девяти человек. Как ранее сообщал NewsVo, 27 марта предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Мужчину и женщину поместили в инфекционное отделение второй областной больницы в Череповце, а по месту их последнего нахождения проведена санитарная дезинфекция. В настоящий момент база отдыха находится под обсервацией.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Вологодской области введен целый ряд ограничительных мероприятий: домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями; закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

Главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова дает советы жителям, как вести себя во время карантина на предстоящей нерабочей для страны неделе.

Областная «горячая линия» по вопросам коронавируса, работает круглосуточно: 8-800-200-93-88

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