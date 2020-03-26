С 26 марта жителям Вологодской области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома

В Вологодской области с 26 марта ввели домашний режим для жителей старше 65 лет, частично ограничена работа детских садов, даны рекомендации по работе торговых центров. Об этом вечером 25 марта сообщает пресс-служба губернатора.

«Наибольшую опасность вирус представляет для жителей области старше 65 лет, рекомендую им соблюдать режим самоизоляции с 26 марта. Дома также должны находиться вологжане с хроническими заболеваниями. Оказывать адресную помощь таким людям будут волонтеры, — группы добровольцев на территории области сейчас формируются. Они помогут приобрести основные продукты из потребительской корзины, лекарства», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

В сообщении говорится, что волонтерами могут стать студенты вузов, в свободное от дистанционного обучения и каникулярное время. Их работу синхронизируют с муниципальными колл-центрами, которые будут принимать и формировать заявки в режиме реального времени. Систему оплаты проработают с банками. Сформировать списки волонтеров поручено ректорам всех высших образовательных учреждений, расположенных на территории области, на добровольной основе.

Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. На этот период губернатор Вологодской области поручил организовать в детских садах работу дежурных групп по присмотру и уходу за детьми.

— Воспользоваться правом посещения дошкольного учреждения смогут воспитанники, чьи родители не вошли в категорию работников, для которых главой государства установлены нерабочие дни. Оказание услуг дополнительного образования в детских садах приостановят, — сообщает пресс-служба губернатора.

Жителям региона рекомендуют избегать посещения зданий и сооружений с массовым скоплением людей, торговых центров.

«Впереди выходные и нерабочая неделя. Это не каникулы и не отпуск. Это ограничительная мера для снижения скорости распространения заболевания, принятая на государственном уровне. Прошу вологжан позаботиться о своем здоровье и безопасности близких, исключить все контакты и поездки, оставаться дома. Особое внимание необходимо уделить детям и подросткам, не позволять им самостоятельно планировать свой досуг. Сохранение здоровья и стабильной эпидемиологической обстановки в регионе зависит от каждого из нас», –резюмировал губернатор Олег Кувшинников.

В правительстве Вологодской области также отмечают, что на сегодняшний день все принимаемые в регионе меры носят превентивный характер, из 1500 обследованных вологжан заболевших новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

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