Как вести себя во время карантина: советы главного эпидемиолога Вологодской области Татьяны Кургановой

Правительство Вологодской области разослало в СМИ пресс-релиз, в котором главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова дает советы жителям, как вести себя во время карантина на предстоящей нерабочей для страны неделе.

«Вся страна будет находиться в самоизоляции, чтобы прекратить распространение коронавирусной инфекции. Как и любое другое респираторное заболевание, COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем во время разговора, чихания, кашля в помещении, транспорте и на улице. Он может передаваться также при рукопожатии. Поэтому встреча более чем двух человек – это уже риск распространения заболевания, - подчеркнула Татьяна Курганова. - Очень важно в ближайшую неделю находиться дома».

Прогулки главный эпидемиолог предлагает заменить выходом на балкон, если это возможно. Даже семьям с детьми. Необходимо чаще проветривать помещения в доме (не менее трех раз в день), проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами с наличием хлорсодержащих, кислородсодержащих препаратов, протирать дверные ручки и ручки холодильников.

Выходя из дома, не следует посещать парки и скверы, места массового скопления людей, свести к минимуму визиты в аптеки и магазины. При этом специалисты рекомендуют составлять списки покупок заранее, чтобы как можно меньше находиться в общественном пространстве.

Вернувшись, следует обязательно вымыть руки с мылом, обработать их антисептиками, влажными салфетками. Желательно обработать и одежду. После этого можно считать себя условно обеззараженным. Если есть возможность заказать доставку продуктов на дом, то лучше это сделать, избегая контакта при передаче.

«Если кто-то из членов семьи заболел, необходимо обратиться за медицинской помощью и до прихода врача определиться с изоляцией пациента. У больного должна быть отдельная комната, отдельная посуда, предметы личной гигиены. Постараться ограничить контакт с заболевшим, - пояснила Татьяна Курганова. - Соблюдайте самоизоляцию. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!»

Ранее NewsVo сообщал, что утром 27 марта стало известно о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в Череповце. Было принято решение о введении карантина в Вологодской области.

— Должны быть закрыты все объекты с массовым пребыванием людей (в том числе ТРЦ, кафе и рестораны), за исключением аптек, продовольственных магазинов и предприятий жизнеобеспечения, — сообщает пресс-служба губернатора.

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